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Автобус с 15 пассажирами протаранил автомобиль в Ростовской области

Автобус с 15 пассажирами протаранил автомобиль в Ростовской области

17 октября 2023, 04:45
Фото: 1MI
В Ростовской области столкнулись автомобиль и автобус, перевозивший пассажиров, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось в понедельник, 16 сентября, на дороге Большой Лог- Старочеркасская. Водитель Hyundai Accent поворачивал налево там, где это запрещено, чем спровоцировал аварию.

В результате автомобиль столкнулся с автобусом «ПАЗ», в котором находились 15 пассажиров. От удара транспорт получил повреждения.

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Ранее об аварии рассказывали очевидцы в соцсетях, заявляя, что автобус врезался в боковую часть автомобиля. Из-за этого была перекрыта одна полоса для движения.

До этого девушка погибла в ДТП в Ростове из-за пьяного водителя за рулем. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Автобус#Пассажиры#Авария#Последние новости Ростова на сегодня#Автомобиль#УГИБДД#Происшествия
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