Автобус с 15 пассажирами протаранил автомобиль в Ростовской области

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Published Сегодня, 04:45
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Происшествие случилось в понедельник, 16 сентября, на дороге Большой Лог- Старочеркасская. Водитель Hyundai Accent поворачивал налево там, где это запрещено, чем спровоцировал аварию.
В результате автомобиль столкнулся с автобусом «ПАЗ», в котором находились 15 пассажиров. От удара транспорт получил повреждения.
Ранее об аварии рассказывали очевидцы в соцсетях, заявляя, что автобус врезался в боковую часть автомобиля. Из-за этого была перекрыта одна полоса для движения.
До этого девушка погибла в ДТП в Ростове из-за пьяного водителя за рулем. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.