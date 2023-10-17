Беспилотные машины могут заменить водителей в Ростовской области

«Технологически у нас нет ограничений, потому что мы родина беспилотного комбайна. Например, в Таганроге для ведущих автоконцернов мира разрабатывают „мозги“ беспилотных автомобилей. Мы технологически к этому подошли, но законодательно и моментально не готовы», — объяснил Игорь Бураков, добавив, что сейчас регион остро нуждается в повышении зарплат специалистов. После этого у предприятий появятся стимулы для внедрения новых технологий и разгрузки персонала на производственных предприятиях.