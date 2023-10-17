Беспилотные машины могут заменить водителей в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Портал «РБК. Ростов» со ссылкой на председателя комитета ЗСРО по экономической политике, промышленности и предпринимательству Игоря Буракова рассказал, что в настоящий момент самой дефицитной специальностью в регионе является профессия водителя, а потому решением проблемы кадрового голода может стать развитие беспилотного транспорта.
По словам Буракова, в настоящий момент Ростовская область пытается привлечь специалистов из других регионов, однако «беспилотники» могут стать более эффективным решением проблемы.
«Технологически у нас нет ограничений, потому что мы родина беспилотного комбайна. Например, в Таганроге для ведущих автоконцернов мира разрабатывают „мозги“ беспилотных автомобилей. Мы технологически к этому подошли, но законодательно и моментально не готовы», — объяснил Игорь Бураков, добавив, что сейчас регион остро нуждается в повышении зарплат специалистов. После этого у предприятий появятся стимулы для внедрения новых технологий и разгрузки персонала на производственных предприятиях.
Игорь Бураков уверен, что региону необходимо дать стимул автоматизации и роботизации производств, а также применению искусственного интеллекта, при этом тяжелый и неприятный труд следует передать в зону ответственности автоматизированных систем производство для высвобождения людей, необходимых в других секторах экономики.
Ранее в Ростове объявили о планах нанять водителей из Киргизии.