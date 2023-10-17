«Будут жестко воспитывать»: эксперт о деле против чиновницы из Таганрога Стеллы Руф

«Я не удивлен возбуждению нового уголовного дела в Таганроге. В Ростовской области чиновники нередко меняют свою локацию. Оттуда, где они возможно „наследили“, их переводят в другие места. Например, из Ростова часто переводят в Таганрог. Из Таганрога — в другие районы. Но сейчас это не спасает от возбуждения уголовных дел», — отмечает Михайлов.