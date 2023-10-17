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Published Сегодня, 11:31

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Updated Сегодня, 11:33

Эксперт рассказал, почему в отношении чиновницы из Таганрога возбудили уголовное дело

«Будут жестко воспитывать»: эксперт о деле против чиновницы из Таганрога Стеллы Руф

17 октября 2023, 11:31
Фото: 1MI
Эксперт рассказал, почему в отношении чиновницы из Таганрога возбудили уголовное дело

Эксперт объяснил, почему против чиновницы из Таганрога Стеллы Руф возбудили дело

Опытных чиновников в Ростовской области не так уж и много. Поэтому если человек приносит больше пользы, чем вреда, он работает. А когда начинает переходить все грани, как это, вероятно, происходит в Таганроге, его сажают, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.

Напомним, что по информации в СМИ, в отношении директора МКУ «Благоустройство» Таганрога Стеллы Руф возбуждено уголовное дело. Поводом для этого стала проверка прежней деятельности чиновницы — на должности начальника Управления ЖКХ Пролетарского района Ростова.

Все это произошло на фоне скандала в такси, видео с которым завирусилось в Сети. На нем выпившая девушка представляется начальником дорожной службы администрации Таганрога и угрожает водителю своим влиянием, используя нецензурную брань.

«Я не удивлен возбуждению нового уголовного дела в Таганроге. В Ростовской области чиновники нередко меняют свою локацию. Оттуда, где они возможно „наследили“, их переводят в другие места. Например, из Ростова часто переводят в Таганрог. Из Таганрога — в другие районы. Но сейчас это не спасает от возбуждения уголовных дел», — отмечает Михайлов.

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Спикер добавляет, что хамское поведение чиновников обусловлено тем, что прежде их никто не воспитывал.

«Сейчас они видят усиливающуюся борьбу с коррупцией. Под многими „кресла горят“. И если раньше было проще, то сейчас поставлена задача — навести порядок в управлении муниципалитетами», — говорит политолог.

«Под многими „кресла горят“. И если раньше было проще, то сейчас поставлена задача — навести порядок в управлении муниципалитетами», — говорит политолог.«Под многими „кресла горят“. И если раньше было проще, то сейчас поставлена задача — навести порядок в управлении муниципалитетами», — говорит политолог.
«Под многими „кресла горят“. И если раньше было проще, то сейчас поставлена задача — навести порядок в управлении муниципалитетами», — говорит политолог.
Фото: 1MI

Снижение возможностей для коррупционного заработка, по мнению эксперта, тоже является определенным раздражителем для чиновников.

«Отсюда и следует делать выводы. Или чиновникам придется менять свое отношение к работе, или их будут жестко воспитывать. Все-таки они же получают зарплату из налогов населения», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала о новых арестах в Ростове после задержания экс-главы управления торговли Константина Тихонова.

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