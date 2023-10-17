«Будут жестко воспитывать»: эксперт о деле против чиновницы из Таганрога Стеллы Руф

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Напомним, что по информации в СМИ, в отношении директора МКУ «Благоустройство» Таганрога Стеллы Руф возбуждено уголовное дело. Поводом для этого стала проверка прежней деятельности чиновницы — на должности начальника Управления ЖКХ Пролетарского района Ростова.
Все это произошло на фоне скандала в такси, видео с которым завирусилось в Сети. На нем выпившая девушка представляется начальником дорожной службы администрации Таганрога и угрожает водителю своим влиянием, используя нецензурную брань.
«Я не удивлен возбуждению нового уголовного дела в Таганроге. В Ростовской области чиновники нередко меняют свою локацию. Оттуда, где они возможно „наследили“, их переводят в другие места. Например, из Ростова часто переводят в Таганрог. Из Таганрога — в другие районы. Но сейчас это не спасает от возбуждения уголовных дел», — отмечает Михайлов.
Спикер добавляет, что хамское поведение чиновников обусловлено тем, что прежде их никто не воспитывал.
«Сейчас они видят усиливающуюся борьбу с коррупцией. Под многими „кресла горят“. И если раньше было проще, то сейчас поставлена задача — навести порядок в управлении муниципалитетами», — говорит политолог.
Снижение возможностей для коррупционного заработка, по мнению эксперта, тоже является определенным раздражителем для чиновников.
«Отсюда и следует делать выводы. Или чиновникам придется менять свое отношение к работе, или их будут жестко воспитывать. Все-таки они же получают зарплату из налогов населения», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала о новых арестах в Ростове после задержания экс-главы управления торговли Константина Тихонова.