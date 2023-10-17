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Published Сегодня, 08:25

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Updated Сегодня, 08:27

Чиновники и обычные горожане на сутки останутся без воды в Ростове

Чиновники и обычные горожане на сутки останутся без воды в Ростове

17 октября 2023, 08:25
Фото: vk.com/rostov_vodokanal
Чиновники и обычные горожане на сутки останутся без воды в Ростове
В центре Ростова на сутки ограничат водоснабжение, сообщил городской водоканал.

В центре Ростова на сутки отключат воду. Ограничение будет действовать с 08.30 мск 18 октября до 08.00 19 октября. Запастись водой придется жильцам домов в границах проспекта Театрального, улиц Закруткина, Нижегородской и Береговой. В водоканале уточнили, что воды также не будет в здании министерства транспорта на Нижегородской, 20 и в культурно-спортивном комплексе «Экспресс».

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Ограничение объяснили переподключением вновь построенной водопроводной линии по улице Закруткина, переулку Краснофлотскому и улице Кизлярской.

Ранее ростовчанин пожаловался на вонь из-за незаконного слива нечистот на улице Орской.

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