Чиновники и обычные горожане на сутки останутся без воды в Ростове

В центре Ростова на сутки отключат воду. Ограничение будет действовать с 08.30 мск 18 октября до 08.00 19 октября. Запастись водой придется жильцам домов в границах проспекта Театрального, улиц Закруткина, Нижегородской и Береговой. В водоканале уточнили, что воды также не будет в здании министерства транспорта на Нижегородской, 20 и в культурно-спортивном комплексе «Экспресс».