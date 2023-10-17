Депутаты донского парламента взглянули на проблемные вопросы под другим углом

В хакатоне приняли участие представители всех фракций Законодательного собрания Ростовской области. Как отметил, председатель донского парламента Александр Ищенко (фракция «Единая Россия»), именно с него и начнется активная законотворческая работа.



— Через неделю состоится первое уже не организационное, а очередное заседание Законодательного Собрания. В повестке дня будет 50 вопросов. Ключевые из них касаются экономического развития, социальной политики, налогообложения, предоставления различных льгот и преференций отдельным категориям граждан, предприятиям промышленности, — пояснил Александр Ищенко.



Он также добавил, что в этом созыве, состав донского парламента обновился практически на 60%, где в каждой тройке бывших депутатов появилось два новых. Поэтому сегодня им нужно не только познакомиться друг с другом, но и понять, как работает донской парламент.



— Мы понимаем, что новые люди — это новые идеи, новые подходы и новое понимание старого опыта и тех проблем, которые стоят сегодня перед обществом, перед гражданами, перед предприятиями, перед экономикой. И сегодня такой стратегической сессией стартует работа донского парламента не только в новом составе, но и в новом формате, — подчеркнул председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

В роли организаторов мероприятия выступили донской парламент и банк «Центр-инвест». Депутатам предстояло за определенное время, посредством мозгового штурма разработать новые подходы к существующим проблемам в обществе и экономике региона.



Председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по экономической политике Игорь Бураков (фракция «Единая Россия») призвал широко взглянуть на различные проблемы.