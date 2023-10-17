Депутаты донского парламента взглянули на проблемные вопросы под другим углом

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
В хакатоне приняли участие представители всех фракций Законодательного собрания Ростовской области. Как отметил, председатель донского парламента Александр Ищенко (фракция «Единая Россия»), именно с него и начнется активная законотворческая работа.
— Через неделю состоится первое уже не организационное, а очередное заседание Законодательного Собрания. В повестке дня будет 50 вопросов. Ключевые из них касаются экономического развития, социальной политики, налогообложения, предоставления различных льгот и преференций отдельным категориям граждан, предприятиям промышленности, — пояснил Александр Ищенко.
Он также добавил, что в этом созыве, состав донского парламента обновился практически на 60%, где в каждой тройке бывших депутатов появилось два новых. Поэтому сегодня им нужно не только познакомиться друг с другом, но и понять, как работает донской парламент.
— Мы понимаем, что новые люди — это новые идеи, новые подходы и новое понимание старого опыта и тех проблем, которые стоят сегодня перед обществом, перед гражданами, перед предприятиями, перед экономикой. И сегодня такой стратегической сессией стартует работа донского парламента не только в новом составе, но и в новом формате, — подчеркнул председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.
В роли организаторов мероприятия выступили донской парламент и банк «Центр-инвест». Депутатам предстояло за определенное время, посредством мозгового штурма разработать новые подходы к существующим проблемам в обществе и экономике региона.
Председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по экономической политике Игорь Бураков (фракция «Единая Россия») призвал широко взглянуть на различные проблемы.
— Есть решения, которые сегодня кажутся немного абсурдными или даже невозможными для реализации. Но завтра мы поймем, что это были самые продуктивные решения, которые двинули нас вперед. Сегодня область испытывает дефицит водителей. Конечно, мы пытаемся перетягивать их из других регионов, но эту проблему можно решать и иначе. Например через внедрение беспилотного транспорта. В Ростовской области уже применяются беспилотные комбайны. В Таганроге для ведущих автоконцернов мира разрабатывают софт для беспилотных автомобилей. И технологически к решению этой проблемы мы готовы, а вот законодательно и ментально — еще нет. Поэтому нам и нужны эти изменения, — рассказал Игорь Бураков.
Команды депутатов поделили по наиболее значимым для региона отраслям — экономике, бюджету, малому и среднему предпринимательству, образованию, здравоохранению, ЖКХ, дорогам и транспорту. Им предстояло определить наиболее эффективные и полезные для жителей Ростовской области пути трансформации данных сфер.
В итоге участники стратегической сессии сошлись во мнении, что такой нестандартный подход к работе позволил взглянуть на проблемные вопросы под другим углом и оперативно наметить новые эффективные векторы для их решения.