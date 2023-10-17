«Девочка запуталась»: как подростка из Волгодонска осудили на шесть лет

«В итоге, отвечая на вопросы, девочка согласилась, что Данила показывал ей свои половые органы. Однако расхождения в ее словах были постоянно. На вопрос о том, когда это было, она сказала: „Вчера“. Я тут же разъяснила, что „вчера“ мой сын сидел дома и играл в онлайн игры. Тогда девочка тут же ответила: „Позавчера“. А на уточняющий вопрос, во сколько это произошло, ничего не ответила», — вспоминает мама Данилы Кристина Солодовникова.