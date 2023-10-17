«Девочка запуталась»: как подростка из Волгодонска осудили на шесть лет

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
В попытке доказать невиновность Данилы, люди объединяются в сообщества, создают петиции, обращаются в СМИ и оказывают посильную помощь мальчику, который находится в СИЗО. Тему обсуждают сегодня во многих чатах.
Что произошло на самом деле, как подростка осудили по столь тяжелой статье и почему — выяснял корреспондент RostovGazeta.
Вечером 24 августа 2021 года домой, где проживает Данила, пришел представитель службы по делам несовершеннолетних (ПДН) с шестилетней девочкой и ее мамой. Разговор начался с того, что, указав на Данилу, представитель службы уточнил у девочки: «Этот мальчик?» Девочка ответила положительно.
По словам мамы Данила, девочка сама ничего не говорила. Она лишь лаконично отвечала на вопросы представителя ПДН.
«В итоге, отвечая на вопросы, девочка согласилась, что Данила показывал ей свои половые органы. Однако расхождения в ее словах были постоянно. На вопрос о том, когда это было, она сказала: „Вчера“. Я тут же разъяснила, что „вчера“ мой сын сидел дома и играл в онлайн игры. Тогда девочка тут же ответила: „Позавчера“. А на уточняющий вопрос, во сколько это произошло, ничего не ответила», — вспоминает мама Данилы Кристина Солодовникова.
Жительница Волгодонска подчеркнула, что ее сын никогда не гуляет один. На прогулках он всегда с мамой и младшим братиком. Но девочка путалась в ответах. Сперва она заявила, что Данила был один. Потом согласилась, что рядом был братик.
Присутствующая рядом мама девочки оказалась не в курсе ситуации. Она заявила, что обо всем этом слышит в первый раз и тоже ничего не знает. А представитель ПДН и вовсе подчеркнул, что пришел по другому вопросу. Дескать, возле круглосуточного магазина, торгующего спиртным, подростки видели, как какой-то взрослый мужчина брал 6-летнюю девочку на руки.
На этом разговор был закончен. Солодовникова рассказывает о своих попытках пообщаться с мамой девочки — выяснить, что на самом деле произошло. Но из этого ничего не вышло. По ее словам, то мамы девочки не было дома, то сама девочка гуляла, а мама была не в курсе произошедшего.
А в октябре 2021 года подростка вызвали на допрос.
Кристина подчеркивает, что на допрос они пошли добровольно, по-прежнему пребывая в недоумении от происходящего.
В кабинете им сообщили, что в отношении Данилы возбуждено уголовное дело. За то, что он якобы трогал девочку в причинных местах.
«Я была с адвокатами и со своими двумя детьми. На тот момент младшему сыну было три годика. Следователь пригласила конвой, и Данилу увели прямо из кабинета. Его поместили во взрослое СИЗО Волгодонска, где мой сын просидел целые сутки», — сообщает Солодовникова.
На следующий день по решению суда заключение подростка сменили на ношение браслета, в котором Данила проходил один год и три месяца.
«Каждый месяц мы ездили в суд, доказывали, что ребенок не агрессивный, и нет необходимости носить браслет. Ведь сын растет, браслет давил ему на ногу, неудобно было носить обувь. Плюс ребенок посещал спортивную секцию и регулярно получал из-за браслета травмы», — добавляет Кристина.
И хотя судьи менялись, в снятии браслета отказывали все.
Кристина обращает внимание на то, что девочка якобы постоянно путалась в своем рассказе. Во-первых, она не могла назвать точный день, когда это произошло. Не было известно и время. По ее истории, рядом с ней в этот момент была то одна подружка, то другая. Девочка называла их имена. А потом выяснялось, что таких детей нет на районе.
Потом девочка вспомнила, что мимо нее проходили две другие девочки. А следом передумала, сказав, что рядом шел мужчина. По словам матери Данилы, проверки показали, что никаких свидетелей, о которых упоминала девочка, не существовало.
Во-вторых, Солодовникова добавляет, что мужчину, который брал девочку на руки, сперва забрали, а потом отпустили. Дескать, в этих действиях отсутствует состав преступления. Девочку он и не обижал вовсе, а наоборот — жалел.
Мама Данилы приводит в пример и другие факты. Например, что рядом с мужчиной находились подростки. Они вроде как пытались поймать другого мальчика, который трогал девочку.
Недоумение происходящее вызывало и у адвокатов.
«Один судья мне так и сказал: „Мама, поменяйте адвоката. С этим — плюс три года будет к сроку вашему сыну“. Причиной такого высказывания стало то, что адвокат не соглашался с выдвигаемыми к моему сыну обвинениями», — делится своими мыслями собеседница.
Отличился, по ее словам, и другой судья.
«Он заявил: „Мама, успокойтесь уже. Пусть ходит в браслете. Это все ему зачтется к сроку“. То есть получалось, что уже тогда моему сыну вынесли приговор?» — недоумевает Солодовникова.
По ее словам, адвокат поднимал вопрос об отведении этих судей. Но это ни к чему не привело. Вопрос был снят из-за отсутствия доказательств.
«А как я могла что-либо доказывать в зале судебного заседания? Если еще на стадии предварительного следствия со мной особо не считались. Следователь так и говорила, что если я буду открывать рот — она меня вообще выгонит, и будет допрашивать ребенка в присутствии только психолога. То есть на нас давили, как могли», — говорит Солодовникова.
Кристина добавляет, что на одном из допросов Данилы и потерпевшей девочки присутствовала независимый психолог. На суде она высказалась об ощутимой разнице — если на маме Данилы закрывали рот, то к матери потерпевшей стороны, следователь проявляла максимальное внимание.
«Но судьи тоже сочли ее показания не относящимися к делу», — подчеркивает мама Данилы.
В середине сентября 2023 года суд вынес Даниле приговор о лишении свободы сроком на шесть лет.
«По статье о педофилии практически нет оправдательных приговоров. Если уголовное дело заводится, то у него уже нет прекращения, не может быть примирения сторон, и нет суда присяжных. Но третий год я не могу понять, на каком основании по столь серьезной статье осудили моего ребенка? Такая статья применяется для взрослых дяденек-извращенцев. Разве 14-летний мальчик может быть извращенцем? У него еще нет познаний в этой сфере», — комментирует происходящее мама Данилы.
Много вопросов у матери вызывает и отсутствие конкретных доказательств состава преступления, кроме разнящихся, по ее словам, слов 6-летней девочки.
Девочку даже не попытались проверить на полиграфе. А результаты проверки на полиграфе Данилы, которые показали, что ребенок ни в чем не виноват и говорит правду, суд не учел.
«Не хотело следствие учитывать и показания наших свидетелей, считая их несущественными», — сокрушается Солодовникова.
Пытаясь разобраться в произошедшем, корреспондент RostovGazeta пообщался с классным руководителем, которая наблюдала взросление подростка в школе.
«Данила пришел к нам в шестом классе. Он спокойно влился в сформировавшийся коллектив, будто с самого начала учился с нами. Этот мальчик — положительный со всех сторон. Никогда не был замешан в конфликтах. С мальчиками и девочками дружил. Причем подчеркну — именно дружил, а учителям не хамил», — сообщает классный руководитель Данилы Алеся Ануприенко.
Собеседница добавляет, что мама Данилы всегда приходила на родительские собрания. И даже когда родился младший ребенок, воспитание старшего сына не ушло на второй план.
«Все, в чем обвиняют Данилу, стало для меня настоящим шоком. Дети в 14 лет могут быть разными. Так вот Данила — это совсем не взрослый подросток, а маленький мальчик. Ребенок, который счастлив был сидеть в песочнице в панамке и бегать за бабочками. Ведь приходя домой со школы, он помогал маме с младшим братиком. Играл с ним в песочнице, строил замки. Это совершенно нормальный ребенок, в том числе и по отношению к девочкам», — уверена Ануприенко.
Рассуждая о произошедшем, учительница делится мнением, что дети возраста Данилы из ее класса еще не склонны интересоваться противоположным полом.
«Одноклассники Данилы сейчас учатся в 11 классе. Им тяжело даются некоторые сочинения. Например, про Евгения Онегина. Дети мне признались, что эти чувства пока еще не испытывали», — делится фактом классный руководитель.
Все опрошенные корреспондентом RostovGazeta единогласно недовольны решением суда, который присудил подростку лишение свободы на шесть лет.
«Я помогал семье на стадии досудебного решения. Изначально было четыре подозреваемых. С материалами уголовного дела я не знаком. Но здравый смысл и человеческая логика подсказывает, что несовершеннолетнего мальчика нельзя лишать свободы», — комментирует депутат Алексей Мисан.
Не стала исключением и мама девочки, с показаний которой все началось. Сперва Анна Сычева негативно отнеслась к вопросам корреспондента RostovGazeta.
«Зачем мне вам отвечать? Чтобы меня еще хуже продолжили оскорблять? Я не хочу этого. Нас уже выставили неблагополучной семьей и все такое», — заявила она.
Однако в беседе она призналась, что приговор Даниле тоже считает слишком строгим.
«Я много раз ходила и просила другого наказания — четыре года условно, и чтобы мальчик был под присмотром полиции. Но в органах [правопорядка — прим. редакции] мне говорили, что по такой статье нет условного наказания — только сажать», — говорит Сычева.
Общественник из Волгодонска Павел Брижан констатирует, что со следователем, которая возбудила уголовное дело в отношении Данилы, знаком не понаслышке.
Он вспоминает, как его осудили якобы за заведомо ложный донос. По словам общественника, сделано это было не просто так, а в качестве некого наказания. В Волгодонске активист боролся с нарушениями в сфере ЖКХ, с проблемами в садоводстве, с затягиванием расследования уголовных дел.
«И хотя тогда свидетели отказались от своих показаний, мое дело все равно довели до абсурда. Меня осудили, приговорили к году исправительных работ. Пока апелляционный суд не отменил все это из-за грубых нарушений», — вспоминает Павел Брижан.
Происходящее с Данилой собеседник объясняет банальной ошибкой. Он уверен, что при возбуждении уголовного дела в отношении подростка не были тщательно изучены все доказательства.
«А когда они сами поняли, что девочка нафантазировала и много чего не сходится, решили не отступать. Ведь все понимают, что подросток не виновен. Но если отступить, то появятся вопросы. А признавать ошибки у нас не любят. Так и получилось, что следствие велось с грубыми нарушениями. Из него исчезали нужные документы. А никаких доказательств вины Данилы не было», — делится мнением Павел Брижан.
Собеседник добавляет, что в итоге непонятных игр пострадал неповинный ребенок.
Источник, знакомый с ситуацией, пожелавший остаться анонимным, рассказывает, что после того, как дело Данилы было направлено в суд, следователь получила повышение. И никто не обратил внимание на то, что 15-летнего подростка, которому не было предъявлено обвинение, на сутки посадили в изолятор. А это, по мнению юристов, является нарушением конституционных прав.
«После этого следователю нужно было оправдаться, почему это было сделано. Признать свою вину — невозможно. Поэтому и стали топить Данилу. Волгодонск — город маленький. Представляете, что бы было со следователем, если бы суд признал невиновность мальчика? Это же какой резонанс», — полагает собеседник.
Сегодня, по словам матери, Данила пребывает в СИЗО № 1 в Ростове в ожидании апелляционного суда. Парню уже исполнилось 16 лет.
На защиту Данилы встали многие жители Ростовской области и не только. К движению «яВерюДанилу» присоединяются люди из разных, в том числе и самых дальних регионов России.
В январе 2021 года историю Данилы осветили на 1 канале федерального телевидения. В январе 2022 года в Следственный Комитет поступило более 2,5 тысяч обращений от граждан.
Сегодня дончане собирают для подростка средства, на которые передадут ему в СИЗО очередную посылку.
Защитники продолжают бить во все колокола, обращаясь в региональные и федеральные СМИ. Однако пока что ничего не помогает.
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