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Для жителей Ростовской области ужесточили ответственность за неявку в военкомат

Для жителей Ростовской области ужесточили ответственность за неявку в военкомат

17 октября 2023, 19:52
Фото: Midjourney
Для жителей Ростовской области ужесточили ответственность за неявку в военкомат
В Ростовской области ужесточили ответственность за нарушения в сфере воинского учета, увеличив штрафы за неявку в военкомат до 30 тысяч рублей, сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» военный комиссар региона Игорь Егоров.

В Ростовской области ужесточили наказание за нарушения в сфере воинского учета. С октября штраф за неявку в военкомат составляет от 10 до 30 тысяч рублей, тогда как ранее он составлял всего 500 рублей.

За уклонение от медицинского освидетельствования теперь предусмотрен штраф от 15 до 25 тысяч рублей. А за умышленную утрату или порчу удостоверения призывника или военного билета грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей против прежних 500 рублей.

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Егоров добавил, что теперь срочники имеют возможность подписать контракт и выбрать один год службы по контракту вместо года службы по призыву. В этом случае для них предусмотрена единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей и 200 тысяч от губернатора Ростовской области.

Ранее стало известно, куда отправили срочников из Ростовской области.

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