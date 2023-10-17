Для жителей Ростовской области ужесточили ответственность за неявку в военкомат

Posted Сегодня, 19:52
Published Сегодня, 19:52
Modified Сегодня, 19:54
Updated Сегодня, 19:54
В Ростовской области ужесточили наказание за нарушения в сфере воинского учета. С октября штраф за неявку в военкомат составляет от 10 до 30 тысяч рублей, тогда как ранее он составлял всего 500 рублей.
За уклонение от медицинского освидетельствования теперь предусмотрен штраф от 15 до 25 тысяч рублей. А за умышленную утрату или порчу удостоверения призывника или военного билета грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей против прежних 500 рублей.
Егоров добавил, что теперь срочники имеют возможность подписать контракт и выбрать один год службы по контракту вместо года службы по призыву. В этом случае для них предусмотрена единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей и 200 тысяч от губернатора Ростовской области.
Ранее стало известно, куда отправили срочников из Ростовской области.