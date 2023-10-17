Для жителей Ростовской области ужесточили ответственность за неявку в военкомат

Егоров добавил, что теперь срочники имеют возможность подписать контракт и выбрать один год службы по контракту вместо года службы по призыву. В этом случае для них предусмотрена единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей и 200 тысяч от губернатора Ростовской области.