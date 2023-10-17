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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Доходы жителей Ростовской области сильно ниже, чем у соседей на Кубани

Доходы жителей Ростовской области оказались сильно ниже, чем у соседей на Кубани

17 октября 2023, 10:28
Фото: Midjourney
Доходы жителей Ростовской области сильно ниже, чем у соседей на Кубани

Ростовская область значительно отстает от Кубани по уровню доходов населения

В Ростовской области доходы населения оказались ниже, чем в соседнем Краснодарском крае, следует из исследования РИА «Рейтинг».

Аналитики составили рейтинг регионов России по уровню доходов населения. Он основывается на официальных данных Росстата. Ростовская область в нем заняла лишь 35 место. Средние доходы населения в месяц здесь составляют 41,6 тысячи рублей.

При этом соседний Краснодарский край занял в рейтинге 18 место. Доходы в месяц у жителей Кубани составляют в среднем 49 тысяч рублей.

Ростовская область заняла 35-е место в России по уровню доходов населения
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Лидерами же по доходам в России предсказуемо стали регионы севера (Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа), а также Москва и Санкт-Петербург.

Ранее эксперт подробно рассказал, в чем Ростов-на-Дону проигрывает Краснодару.

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