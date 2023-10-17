Доходы жителей Ростовской области оказались сильно ниже, чем у соседей на Кубани

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Аналитики составили рейтинг регионов России по уровню доходов населения. Он основывается на официальных данных Росстата. Ростовская область в нем заняла лишь 35 место. Средние доходы населения в месяц здесь составляют 41,6 тысячи рублей.
При этом соседний Краснодарский край занял в рейтинге 18 место. Доходы в месяц у жителей Кубани составляют в среднем 49 тысяч рублей.
Лидерами же по доходам в России предсказуемо стали регионы севера (Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа), а также Москва и Санкт-Петербург.
Ранее эксперт подробно рассказал, в чем Ростов-на-Дону проигрывает Краснодару.