Экономист заявил, что пошлины для недружественных стран помогут донскому виноделию

«У наших виноделов есть несколько важных преимуществ: после санкций появилась мода на местные бренды, вдобавок они тратят меньше денег на транспортировку товара в пределах региона. Это помогает снизить цену напитка и сделать его более привлекательным для потребителей», — отмечает эксперт.