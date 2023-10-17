Экономист заявил, что пошлины для недружественных стран помогут донскому виноделию

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Пошлины на вина из недружественных стран продлят до конца года, сообщает «Коммерсант».
По мнению экономиста, введение пошлин на вино из недружественных стран повлияет на цену напитка.
«Чтобы компенсировать убытки, производители и поставщики поднимут наценки. Соответственно, стоимость вина увеличится», — объясняет Анастасия Миронова.
Эксперт отмечает, что для донских виноделов это станет стимулом для развития.
«У наших виноделов есть несколько важных преимуществ: после санкций появилась мода на местные бренды, вдобавок они тратят меньше денег на транспортировку товара в пределах региона. Это помогает снизить цену напитка и сделать его более привлекательным для потребителей», — отмечает эксперт.
Спикер предположила, что в ближайшее время ростовский виноделы могут начать наращивать объёмы производства и еще больше продавать свою продукцию и за пределами региона.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовский депутат выступил против продажи алкоголя онлайн.