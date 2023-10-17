rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Экономист: донское вино разовьется из-за введения пошлин для недружественных стран

Экономист заявил, что пошлины для недружественных стран помогут донскому виноделию

17 октября 2023, 10:26
Фото: Pxhere
Экономист: донское вино разовьется из-за введения пошлин для недружественных стран

Эксперт заявил, что пошлины для недружественных стран помогут донскому виноделию

Виноделы из Ростовской области начнут вытеснять зарубежных производителей напитка, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский экономист Анастасия Миронова.

Пошлины на вина из недружественных стран продлят до конца года, сообщает «Коммерсант».

По мнению экономиста, введение пошлин на вино из недружественных стран повлияет на цену напитка.

«Чтобы компенсировать убытки, производители и поставщики поднимут наценки. Соответственно, стоимость вина увеличится», — объясняет Анастасия Миронова.

Бизнесмен Карим Бабаев не признал вину в деле об аксайских рынках на суде в Ростове
Узнать подробнее

Эксперт отмечает, что для донских виноделов это станет стимулом для развития.

«У наших виноделов есть несколько важных преимуществ: после санкций появилась мода на местные бренды, вдобавок они тратят меньше денег на транспортировку товара в пределах региона. Это помогает снизить цену напитка и сделать его более привлекательным для потребителей», — отмечает эксперт.

Спикер предположила, что в ближайшее время ростовский виноделы могут начать наращивать объёмы производства и еще больше продавать свою продукцию и за пределами региона.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовский депутат выступил против продажи алкоголя онлайн.

Читайте также:
Дончане выпивают за год в среднем до 6 литров алкоголяДончанин проведет восемь лет в колонии за убийство знакомого под действием алкоголяЖитель Новочеркасска продавал паленый алкоголь в бутылках из-под элитного коньяка
#Общество#Экономика#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Алкоголь#Виноделие#Недружественные страны#Вино
Подпишитесь
Доходы жителей Ростовской области оказались сильно ниже, чем у соседей на Кубани
Сегодня, 10:28
«Зарплаты маленькие»: политолог объяснил маргинальное поведение чиновников Таганрога
Сегодня, 10:40
Доходы жителей Ростовской области оказались сильно ниже, чем у соседей на Кубани
Сегодня, 10:28
Стало известно, где пройдет линия скоростного трамвая в Ростове-на-Дону
Сегодня, 07:24
Тренер по кикбоксингу избил сына в Ростовской области из-за неотвеченного звонка
Сегодня, 08:10