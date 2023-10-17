Фестиваль «Свое Родное Островное» объединил более 300 фермеров Сахалина

Ноу-хау ярмарки стала деловая зона. Все желающие могли получить консультации по ряду вопросов, важных для развития собственного сельскохозяйственного предприятия. Так, эксперты агрохимической службы отвечали на вопросы по сохранению и улучшению плодородия почв. Представители Россельхозцентра поделились информацией о том, как защитить посадки от сорняков, болезней и вредителей, у работников СахНИИСХ можно было узнать все о тонкостях технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Для участников организовали торговые сессии, которые позволили фермерам заключить более 20 соглашений с предприятиями розничной торговли продовольствием. Теперь аграрии будут поставлять им свою продукцию.