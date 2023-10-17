Глава ФОМС Баланин: С начала года более 12 тыс. участников СВО прошли медреабилитацию

Как сообщает tass.ru, Баланин озвучил такую статистику в рамках своего выступления на круглом столе в Совете Федерации, посвященном вопросам комплексной реабилитации участников СВО. Согласно озвученным председателем ФОМС данным со ссылкой на территориальные фонды, с января по август 2023 года 12 299 человек, на которых распространяется действие указа главы государства № 232, прошли медицинскую реабилитацию в медучреждениях регионального уровня. Речь идет о 11 077 комплексных посещениях в амбулаторных условиях, 1 726 случаях лечения в условиях дневного стационара и 3 172 случаях лечения в условиях круглосуточного стационара.