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Глава ФОМС Баланин: С начала года более 12 тыс. участников СВО прошли медреабилитацию

Глава ФОМС Баланин: С начала года более 12 тыс. участников СВО прошли медреабилитацию

17 октября 2023, 15:17
Фото: пресс-служба ФОМС
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин отчитался о темпах проведения медицинской реабилитации участников специальной военной спецоперации (СВО) с начала текущего года.

По его словам, медреабилитацию за первые восемь месяцев текущего года прошли 12 299 участников СВО.

Как сообщает tass.ru, Баланин озвучил такую статистику в рамках своего выступления на круглом столе в Совете Федерации, посвященном вопросам комплексной реабилитации участников СВО. Согласно озвученным председателем ФОМС данным со ссылкой на территориальные фонды, с января по август 2023 года 12 299 человек, на которых распространяется действие указа главы государства № 232, прошли медицинскую реабилитацию в медучреждениях регионального уровня. Речь идет о 11 077 комплексных посещениях в амбулаторных условиях, 1 726 случаях лечения в условиях дневного стационара и 3 172 случаях лечения в условиях круглосуточного стационара.

Помимо этого, Баланин рассказал о заключенном ФОМС соглашении с государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», которое подразумевает сотрудничество в направлении индивидуального сопровождения участников спецоперации.

По словам председателя ФОМС, к данной деятельности присоединяются и страховые компании, которые гарантируют оперативное оказание медицинской помощи, в данном случае — по медреабилитации.

В завершение своего выступления Баланин рассказал о разрабатываемых инициативах государственных гарантий на следующий год, в которые планируется включить необходимые объемы медицинской реабилитации для военнослужащих, прибывших из зоны СВО.

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