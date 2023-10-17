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Published Сегодня, 10:50

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Updated Сегодня, 10:52

Кардиолог Кубай раскрыла опасность резкого снижения артериального давления

Кардиолог Кубай раскрыла опасность резкого снижения артериального давления

17 октября 2023, 10:50
Фото: 1MI
Самолечение гипертонии, особенно резким снижением артериального давления с помощью нитратосодержащих спреев и других препаратов, может привести к опасным последствиям, включая обморочное состояние и сердечно-сосудистые катастрофы, такие как инфаркт или инсульт.

Повышенное артериальное давление может причинять массу неприятных ощущений. Люди с гипертонией часто пытаются быстро избавиться от этих симптомов, перегибая палку с самолечением. Они прибегают к использованию спреев и других препаратов, которые резко снижают давление. Такие случаи часто попадаются врачам скорой помощи.

Врач-кардиолог Юлия Кубай предупредила о главной опасности такого самолечения при гипертонии, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Эти препараты действительно снижают давление, уменьшая нагрузку на сердце. Но использовать их самостоятельно опасно, если нет приступа стенокардии, для которого они преписаны. Это может привести к обморочному состоянию и ухудшению здоровья, а также повысить риск сердечно-сосудистых происшествий, таких как инфаркт или инсульт.

Врачи используют определенные показатели для снижения давления. В экстренных случаях при гипертоническом кризе давление снижают на 30% в течение 2 часов, но не больше.

Пациентам с гипертонией назначают базовую терапию и указывают препараты для экстренной помощи, дозировку и частоту приема. Если случаи гипертонического криза становятся более частыми, это может быть признаком недостаточности базовой терапии, которая требует коррекции.

Кубай напомнила, что каждый препарат имеет свои показания и противопоказания. Только врач может определить, какой препарат подходит конкретному пациенту, основываясь на его жалобах, анамнезе и результатов исследований.

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