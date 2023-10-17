Кардиолог Кубай раскрыла опасность резкого снижения артериального давления

Врач-кардиолог Юлия Кубай предупредила о главной опасности такого самолечения при гипертонии, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Эти препараты действительно снижают давление, уменьшая нагрузку на сердце. Но использовать их самостоятельно опасно, если нет приступа стенокардии, для которого они преписаны. Это может привести к обморочному состоянию и ухудшению здоровья, а также повысить риск сердечно-сосудистых происшествий, таких как инфаркт или инсульт.