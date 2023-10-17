Кардиолог Кубай раскрыла опасность резкого снижения артериального давления

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Повышенное артериальное давление может причинять массу неприятных ощущений. Люди с гипертонией часто пытаются быстро избавиться от этих симптомов, перегибая палку с самолечением. Они прибегают к использованию спреев и других препаратов, которые резко снижают давление. Такие случаи часто попадаются врачам скорой помощи.
Врач-кардиолог Юлия Кубай предупредила о главной опасности такого самолечения при гипертонии, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Эти препараты действительно снижают давление, уменьшая нагрузку на сердце. Но использовать их самостоятельно опасно, если нет приступа стенокардии, для которого они преписаны. Это может привести к обморочному состоянию и ухудшению здоровья, а также повысить риск сердечно-сосудистых происшествий, таких как инфаркт или инсульт.
Врачи используют определенные показатели для снижения давления. В экстренных случаях при гипертоническом кризе давление снижают на 30% в течение 2 часов, но не больше.
Пациентам с гипертонией назначают базовую терапию и указывают препараты для экстренной помощи, дозировку и частоту приема. Если случаи гипертонического криза становятся более частыми, это может быть признаком недостаточности базовой терапии, которая требует коррекции.
Кубай напомнила, что каждый препарат имеет свои показания и противопоказания. Только врач может определить, какой препарат подходит конкретному пациенту, основываясь на его жалобах, анамнезе и результатов исследований.