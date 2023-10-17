Кириенко: Более 60 тыс. семей хотят рассказать о себе в конкурсе «Это у нас семейное»

По информации, озвученной Алексеем Комиссаровым, гендиректором АНО «Россия — страна возможностей», ректором Президентской академии (РАНХиГС), из граждан, заявивших о желании принять участие в конкурсе «Это у нас семейное», 62% — представители женского пола и 38% — мужского. 37% потенциальных конкурсантов являются родителями и законными представителями, 36% — это дети, 21% — бабушки и дедушки, 5% — другие родственники и 1% — прабабушки и прадедушки. То, что география конкурса будет масштабной, стало понятно уже в первые дни поступления заявок из всех субъектов РФ. Сейчас география меороприятия расширяется уже за счет родственников из более чем 60 стран. В ноябре — декабре пройдет дистанционный этап конкурса. Очень важно то, чтобы среди конкурсантов присутствовали представители всех поколений. В марте — мае будущего года планируется проведение окружных финалов, а летом состоится финальное подведение итогов конкурса.