Кириенко: Более 60 тыс. семей хотят рассказать о себе в конкурсе «Это у нас семейное»

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
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Updated Сегодня, 15:52
Заявки на участие в конкурсе подали свыше 60 тысяч семей — более 340 тысяч человек.
Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о старте проекта 1 сентября в рамках открытого урока «Разговоры о важном» в мастерской управления «Сенеж».
Как сообщает tass.ru, глава государства отметил, что такой соревновательный проект на уровне семей может стать очень востребованным и интересным.
Кириенко сообщил о том, что заявку на участие в конкурсе можно будет подать до 4 ноября. Благодаря конкурсу семьи смогут выиграть денежные призы по пять миллионов рублей — эти средства можно будет направить на улучшение жилищных условий. Кроме того, одним из призов станет путешествие по России, в которое можно будет отправиться всей семьей. Политик отметил, что каждое задание конкурса «Это у нас семейное» должно иметь воспитательный эффект, быть полезным и интересным для семьи.
По информации, озвученной Алексеем Комиссаровым, гендиректором АНО «Россия — страна возможностей», ректором Президентской академии (РАНХиГС), из граждан, заявивших о желании принять участие в конкурсе «Это у нас семейное», 62% — представители женского пола и 38% — мужского. 37% потенциальных конкурсантов являются родителями и законными представителями, 36% — это дети, 21% — бабушки и дедушки, 5% — другие родственники и 1% — прабабушки и прадедушки. То, что география конкурса будет масштабной, стало понятно уже в первые дни поступления заявок из всех субъектов РФ. Сейчас география меороприятия расширяется уже за счет родственников из более чем 60 стран. В ноябре — декабре пройдет дистанционный этап конкурса. Очень важно то, чтобы среди конкурсантов присутствовали представители всех поколений. В марте — мае будущего года планируется проведение окружных финалов, а летом состоится финальное подведение итогов конкурса.
Уже сформированы заявки от семейных команд, поступившие из всех 89 российских регионов. Заявки продолжают принимать на сайте конкурса этосемейное.рф. В состав каждой команды должно входить не менее четырех родственников, при этом команда должна иметь в составе представителей трех или более поколений, в числе которых дети с 5 до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки или другие родственники.
Конкурс организован автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» при участии Росмолодежи и «Движения Первых».