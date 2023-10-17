Климатолог Иошпа сообщил, когда в Ростовской области пойдет первый снег

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
По его словам, первый снег в Ростовской области ожидается уже в октябре, но он быстро растает. Климатолог рассказал, что сейчас Ростов находится во власти холодного фронта, а в ближайшую неделю будет много дождей.
Однако уже в конце недели тепло вернется, и 20 октября воздух прогреется до +20 градусов. Тепло сохранится до 24 октября, а затем снова похолодает.
Иошпа отметил, что такая переменчивая погода может продолжаться до конца месяца, а возможна и в ноябре.
«Мы предполагаем, что у нас будет как минимум один период теплого воздуха, если средняя температура не превысит +8…+10 градусов. Так что даже в конце осени можно ожидать температуру до +17…+18 градусов.
Что касается зимы, то эксперт пока не может давать точных прогнозов. Однако он уточнил, что первый снег Ростовская область увидит уже в конце октября, правда он быстро растает.
Ранее в В Гидрометцентре рассказали, какой будет зима в Ростове-на-Дону.