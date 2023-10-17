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Published Сегодня, 18:14

Modified Сегодня, 18:16

Updated Сегодня, 18:16

Климатолог Иошпа сообщил, когда в Ростовской области пойдет первый снег

Климатолог Иошпа сообщил, когда в Ростовской области пойдет первый снег

17 октября 2023, 18:14
Фото: 1MI
Климатолог Иошпа сообщил, когда в Ростовской области пойдет первый снег

Климатолог Иошпа заявил, что первый снег в Ростовской области пойдет октябре

Климатолог Александр Иошпа сообщил, какую погоду стоит ждать жителям Ростовской области в октябре и начале ноября, об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, первый снег в Ростовской области ожидается уже в октябре, но он быстро растает. Климатолог рассказал, что сейчас Ростов находится во власти холодного фронта, а в ближайшую неделю будет много дождей.

Однако уже в конце недели тепло вернется, и 20 октября воздух прогреется до +20 градусов. Тепло сохранится до 24 октября, а затем снова похолодает.

Иошпа отметил, что такая переменчивая погода может продолжаться до конца месяца, а возможна и в ноябре.

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«Мы предполагаем, что у нас будет как минимум один период теплого воздуха, если средняя температура не превысит +8…+10 градусов. Так что даже в конце осени можно ожидать температуру до +17…+18 градусов.

Что касается зимы, то эксперт пока не может давать точных прогнозов. Однако он уточнил, что первый снег Ростовская область увидит уже в конце октября, правда он быстро растает.

Ранее в В Гидрометцентре рассказали, какой будет зима в Ростове-на-Дону.

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