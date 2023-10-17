Колясочник из ЛНР, несколько месяцев проживший в бомбоубежище, мечтает о Паралимпиаде

Posted 17 октября, 10:57
Published 17 октября, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Этот невероятно харизматичный брюнет отличается поразительным спокойствием. С первых же минут интервью становится понятно: он не только подтянут физически, но и может похвастаться моральной выдержкой, такой, с которой в разведку отправлять можно. Он максимально спокоен внешне даже тогда, когда рассказывает об очень страшных вещах, происходящих на его родной земле. Только где-то в глубине глаз просматривается тень тяжёлой беспросветной тоски. Так могут держаться только сильные духом люди. А он как раз из таких.
Сергей Ванюшенко из ЛНР — спортсмен, призёр Чемпионатов Европы и мира по пауэрлифтингу, тренер, преподаватель, мастер производственного обучения Центра комплексной реабилитации — более 20 лет обучает людей с инвалидностью компьютерной вёрстке. Его ученики могут заниматься дизайном полиграфической продукции даже удалённо, работать, самореализовываться и получать дополнительный доход.
Сергей — инвалид I группы. У него врождённый недуг — миелодисплазия пояснично-крестцового отдела, из-за чего он всю жизнь передвигается в инвалидном кресле. Герой проекта #безграничные_донбасс рассказывает: в детстве ему долго не могли поставить верный диагноз. Его возили по врачам чуть ли не всего СССР, но никто не мог выявить причину патологии, не дающей ходить. Только пара докторов предположили: дело в защемлённом нерве. А ещё выдвигали версии: возможно, поможет операция. Но на неё тоже никто из медиков не соглашался. А повзрослев, Сергей и сам отказался от этой идеи — уж слишком велики были риски.
Но сам спортсмен признаётся: в детстве он чувствовал себя совершенно обычным ребёнком. И в этом большая заслуга его мамы и первой учительницы. Мама настояла на том, чтобы мальчик до девятого класса учился в общеобразовательной школе. А первой учительнице удалось сплотить коллектив так, что одноклассники дружат до сих пор.
После девятого класса Ванюшенко перешёл в училище-интернат, где ему предложили освоить по очереди две профессии. И вот там его ждала совершенно непривычная среда и круг общения, ведь до этого он учился в школе со здоровыми детьми. Сергей говорит: было очень непривычно и постоянно хотелось домой. И неизвестно, чем бы закончилось это обучение, если бы именно в тот период ему не предложили пойти в спортзал и заняться пауэрлифтингом — так, для себя. Через некоторое время тренер увидел в парне потенциал и предложил заняться спортом более серьёзно. Правда, врачи таких занятий молодого человека с инвалидностью не одобряли.
— Периодически мне нужно было проходить медицинские комиссии для оформления документов. Мой собственный вес тогда был 48 килограммов, а от груди я жал 120 кило. И до такого веса дошёл всего за полтора года. И не дай Бог кому-то из врачей заикнёшься об этом. Начинали говорить: «Вы что, у вас сколиоз, вам нельзя! Станет хуже, ни в коем случае не поднимайте больше 30 кило!». Конечно, я себя не надрывал, следил за здоровьем. Но сам стал замечать, что спина укрепилась, меньше стала болеть, когда долго сидишь. И, конечно, предавала сил поддержка близких — мамы и сестры, — вспоминает Ванюшенко.
А спустя два года Сергей впервые выехал на крупные соревнования — национальный чемпионат, на котором выполнил норматив мастера спорта. И после этого пауэрлифтинг стал уже не увлечением, а работой. Далее были другие чемпионаты, зачисление в национальную сборную, обучение в вузе, переезд в Луганск из пригородного посёлка, а также медали Чемпионата мира и Чемпионатов Европы.
— Пока для себя занимаешься, всё это — на уровне развлечения, и ответственность соответствующая. А когда попал в сборную, с записью в трудовой книжке, степень ответственности изменилась. Наверное, именно тогда стали воспитываться терпение, выдержка, дисциплина. И это всё, заложенное тогда, осталось со мной в жизни навсегда, — вспоминает Сергей.
Ещё в студенчестве Ванюшенко пришёл на курсы в Центр комплексной реабилитации. Пока учился там, сдружился с коллективом, и они пригласили талантливого парня преподавать. Он согласился и по сей день работает в этом учреждении.
В 2014-м на Донбассе начались боевые действия, а вместе с ними к людям пришла совершенно иная реальность. Естественно, Сергею пришлось сделать перерыв в занятиях спортом. Мало того, несколько месяцев он вместе с коллегами прожил в бомбоубежище, расположенном в здании Центра реабилитации. Мужчина говорит: по сравнению с ДНР, в Луганске было «чуть тише», но от этого менее тяжело и менее страшно не становилось. В городе не было ни воды, ни электричества. Техническую воду брали из радиаторов отопления, питьевую привозили ополченцы и волонтёры. А ещё, выходя на улицу, никто не мог предположить: будет прилёт или нет, и откуда и куда прилетит.
— На территорию нашего центра снаряды прилетали дважды. Один раз осколками сильно посекло стену здания. А всего за десять минут до этого, мы стояли на том месте. Постояли и пошли обедать. Наверное, что-то свыше нас тогда уберегло. Когда приходило понимание того, что творилось в городе, какой это был ужас, становилось страшно. Ведь даже идя за продуктами (к тому времени уже все горожане знали, что, когда и куда привезут), думаешь: дойдёшь или нет? Доёдешь назад? Дошёл — хорошо. И чем больше думаешь над этим, тем больше одолевает страх. А на фоне страха происходит моральное истощение, — признаётся Сергей.
В 2015-м стало чуть легче. И Сергей понемногу начал возвращаться в спорт. Позже стал пробовать себя в других видах, но настаивал на том, чтобы полностью восстановить в республике движение пауэрлифтинга. Как итог: Сергей теперь тренируется не только сам, но ещё и тренирует других. Пока в планах — участие в Кубке России, который пройдёт в сентябре. Но мужчина признаётся: хотелось бы большего, в идеале — хотя бы раз поучаствовать в Паралимпиаде.
А пока идёт текущая работа по подготовке к предстоящим соревнованиям Сергей Ванюшенко желает всем жителям ЛНР, ДНР, а также тем, кто прочитает материал про него, не расстраиваться из-за поражений. Ведь победы — это успех, а поражения — это возможность сделать выводы о том, где ты недоработал и недотянул.
— Ещё бы я пожелал людям заниматься тем, что им нравится, к чему у них душа лежит. Именно в таком деле всё будет получаться. А твоё это или нет, можно понять, только попробовав. Поэтому ни в коем случае не закрывайтесь в себе, не бойтесь пробовать новое и браться за какие-то пока неизвестные дела. Ведь, возможно, что-то из того, что вы хотите попробовать, и есть — дело вашей жизни, — резюмирует Сергей.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.