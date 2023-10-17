Колясочник из ЛНР, несколько месяцев проживший в бомбоубежище, мечтает о Паралимпиаде

— На территорию нашего центра снаряды прилетали дважды. Один раз осколками сильно посекло стену здания. А всего за десять минут до этого, мы стояли на том месте. Постояли и пошли обедать. Наверное, что-то свыше нас тогда уберегло. Когда приходило понимание того, что творилось в городе, какой это был ужас, становилось страшно. Ведь даже идя за продуктами (к тому времени уже все горожане знали, что, когда и куда привезут), думаешь: дойдёшь или нет? Доёдешь назад? Дошёл — хорошо. И чем больше думаешь над этим, тем больше одолевает страх. А на фоне страха происходит моральное истощение, — признаётся Сергей.