Копайгородский: Темпы строительства в Сочи школ и детсадов увеличились на 250%

Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что темпы строительства образовательных и дошкольных учреждений на курорте выросли на 250%. За три года в городе ввели три тысячи новых школьных мест и более 500 мест в детсадах, а также построили 70 спортобъектов.

Как передает kommersant.ru, возведение социальных учреждений в Сочи ведется ускоренными темпами при поддержке Правительства РФ и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Привлекаются также средства инвесторов. «Сегодня в Сочи возводят шесть школ, до конца года планируется начать еще четыре», — заявил Алексей Копайгородский. Мэр Сочи Алексей Копайгородский Фото: wikimedia.org Яркий пример последнего года — самая многонациональная школа №19, состоящая из восьми корпусов с собственным пляжем и круглосуточным летним лагерем. Еще один успешный проект — самая высокогорная школа и детский сад в поселке городского типа Красная Поляна, где сейчас в новом корпусе учатся 400 учеников, а все параллели перешли на первую смену. До 2026 года в Сочи планируется увеличить количество учебных мест в общеобразовательных учреждениях города на 13 тысяч. В поселке Кудепста сейчас строится детский сад на 550 мест, несколько дней назад в Сочи завершили этап строительства новой школы на 1100 мест в микрорайоне Министерские Озера. Социальное строительство в Сочи продолжит набирать темп В этом финансовом году в Сочи запланирована реализация 68 объектов образования, культуры и спорта общей стоимостью 14 миллиардов рублей. На ближайшие три года планируемый объем финансирования составляет 43,5 миллиарда рублей. В поселке Кудепста летом достроили Зал единоборств и открыли в спортшколе №1 после капремонта современные теннисные корты с твердым покрытием. Сейчас в Сочи строятся две спортивные и 15 воркаут-площадок. Уже построены новые футбольные поля, где занимаются около 700 воспитанников городской спортшколы по футболу. По словам Алексея Копайгородского, предложение обустроить эту площадку прозвучало еще семь лет назад. В ближайшие месяцы в Сочи будет принят новый Генеральный план развития города до 2044 года, где социальному строительству уделено большое внимание. Для соцучреждений определен 771 гектар территории. На них разместят новые и модернизируют 530 крупных образовательных и медицинских объектов. Также 168 гектаров предусмотрено под плоскостные спортивные сооружения в микрорайонах.