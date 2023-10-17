Куда жаловаться, если нет отопления

В комментариях ростовчане сетуют, что коммунальные службы и управляющие компании либо не отвечают на звонки, либо не помогают. «Звонки по выше обозначенным телефонам не проясняют ситуацию, что случилось и как долго это продлится. […] Когда это закончится и понесет ли кто-нибудь наказание за наши страдания?», «Сейчас они [управляющая компания] совсем не вежливо посылают писать обращения в администрацию. Нам очень холодно. Мы успели почти всем домом переболеть. Хочется жить в тепле, особенно когда на улице такой холод», — пишут горожане.