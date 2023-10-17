Куда жаловаться, если нет отопления

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
В Ростове отопительный сезон официально стартовал 11 октября. Несмотря на это, многие жители города остаются без тепла. Также некоторые из них жалуются и на отсутствие горячей воды.
В администрации Ростова заявили, что с подобными жалобами нужно обращаться, прежде всего, в «Ростовские тепловые сети» и «Теплокоммунэнерго». Если звонки в снабжающие организации не помогают, то помочь могут либо на горячей линии министерств ЖКХ региона, либо в городской департамент ЖКХ и энергетики.
В комментариях ростовчане сетуют, что коммунальные службы и управляющие компании либо не отвечают на звонки, либо не помогают. «Звонки по выше обозначенным телефонам не проясняют ситуацию, что случилось и как долго это продлится. […] Когда это закончится и понесет ли кто-нибудь наказание за наши страдания?», «Сейчас они [управляющая компания] совсем не вежливо посылают писать обращения в администрацию. Нам очень холодно. Мы успели почти всем домом переболеть. Хочется жить в тепле, особенно когда на улице такой холод», — пишут горожане.
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