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Published Сегодня, 11:44

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Updated Сегодня, 11:46

Власти Ростова рассказали, кому жаловаться на отсутствие отопления

Куда жаловаться, если нет отопления

17 октября 2023, 11:44
Фото: 1MI
Власти Ростова рассказали, кому жаловаться на отсутствие отопления

Власти Ростова рассказали, кому жаловаться на отсутствие отопления

Жители Ростова жалуются на отсутствие отопления и горячей воды, тем временем отопительный сезон в городе стартовал еще неделю назад, власти рассказали, куда стоит обращаться, чтобы решить проблему.

В Ростове отопительный сезон официально стартовал 11 октября. Несмотря на это, многие жители города остаются без тепла. Также некоторые из них жалуются и на отсутствие горячей воды.

В администрации Ростова заявили, что с подобными жалобами нужно обращаться, прежде всего, в «Ростовские тепловые сети» и «Теплокоммунэнерго». Если звонки в снабжающие организации не помогают, то помочь могут либо на горячей линии министерств ЖКХ региона, либо в городской департамент ЖКХ и энергетики.

Жители Ростова массово жалуются на отсутствие горячей воды
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В комментариях ростовчане сетуют, что коммунальные службы и управляющие компании либо не отвечают на звонки, либо не помогают. «Звонки по выше обозначенным телефонам не проясняют ситуацию, что случилось и как долго это продлится. […] Когда это закончится и понесет ли кто-нибудь наказание за наши страдания?», «Сейчас они [управляющая компания] совсем не вежливо посылают писать обращения в администрацию. Нам очень холодно. Мы успели почти всем домом переболеть. Хочется жить в тепле, особенно когда на улице такой холод», — пишут горожане.

Ранее медик Фарасян объяснила, как не заболеть в квартире в Ростове без отопления.

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