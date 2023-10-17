«Можно и Париж помойкой назвать»: художника обидела критика Жигунова в адрес Ростова

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Напомним, в понедельник, 16 октября, известный актер и уроженец Ростова Сергей Жигунов высказался насчет современной застройки города. По мнению актера, жители и власти недооценивают красоту Ростова, поэтому позволяют бездумно застраивать его объектами сомнительной архитектурной ценности. В итоге актер сравнил застройку с публичным домом периода 1990-х годов.
Это оскорбило ростовского художника Максима Ильинова, который назвал высказывание актера вульгарным и заявил, что для критики необходимо предлагать решение проблемы.
«Да, есть свои проблемы и перекосы[…]Мы, как художники, всегда предлагаем архитектурные решения, какие-то иные способы. Это все с кондачка не делается и не рубится», — цитирует Ильинова «Южная служба новостей».
Ильинов сказал, что творческий человек никогда не позволит себе таких жестких высказываний, но попытается самостоятельно изменить ситуацию.
«Есть у города свои недостатки, но такие слова неприемлемы к любому городу: можно и Париж помойкой назвать», — в заключение добавил Ильинов.