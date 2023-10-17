rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Художник раскритиковал слова Жигунова о сходстве Ростова с публичным домом

«Можно и Париж помойкой назвать»: художника обидела критика Жигунова в адрес Ростова

17 октября 2023, 12:54
Фото: rostovgazeta.ru
Художник раскритиковал слова Жигунова о сходстве Ростова с публичным домом

Художник раскритиковал слова Жигунова о сходстве Ростова с публичным домом

Ростовский художник Максим Ильинов возмутился сравнению архитектуры Ростова с публичным домом, об этом рассказали в «Южной службе новостей».

Напомним, в понедельник, 16 октября, известный актер и уроженец Ростова Сергей Жигунов высказался насчет современной застройки города. По мнению актера, жители и власти недооценивают красоту Ростова, поэтому позволяют бездумно застраивать его объектами сомнительной архитектурной ценности. В итоге актер сравнил застройку с публичным домом периода 1990-х годов.

В Ростове сняли объявление о продаже земли под застройку в Кумженской роще
Узнать подробнее

Это оскорбило ростовского художника Максима Ильинова, который назвал высказывание актера вульгарным и заявил, что для критики необходимо предлагать решение проблемы.

«Да, есть свои проблемы и перекосы[…]Мы, как художники, всегда предлагаем архитектурные решения, какие-то иные способы. Это все с кондачка не делается и не рубится», — цитирует Ильинова «Южная служба новостей».

Ильинов сказал, что творческий человек никогда не позволит себе таких жестких высказываний, но попытается самостоятельно изменить ситуацию.

«Есть у города свои недостатки, но такие слова неприемлемы к любому городу: можно и Париж помойкой назвать», — в заключение добавил Ильинов.

Читайте также:
«В стиле публичного дома»: российский актер Жигунов раскритиковал застройку РостоваУчасток в парке Островского продают под застройку в Ростове за 150 млн рубУчасток под застройку под бывшими виноградниками близ Ростова подешевел вдвое
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Сергей Жигунов#Последние новости Ростова на сегодня#Застройка Ростова#Знаменитости#Историческая застройка Ростова#Ростовские знаменитости#18+#Художник#Происшествия
Подпишитесь
«Перелом уже виден»: ростовский депутат Виктор Водолацкий рассказал о ходе СВО
Сегодня, 13:57
Силовики ворвались домой и на работу к замглавы райадминистрации Ростовской области
Сегодня, 13:55
«Отвергают сверстники»: психолог пояснила, зачем ростовским детям «смертельные селфи»
Сегодня, 13:38
Владелец «Раки и гады» в Ростове заявил, что ресторан не закроется из-за пожара
Сегодня, 13:26
В Ростовской области заболеваемость коронавирусом подскочила в три раза за месяц
Сегодня, 12:51