Новые купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей появятся в Ростовской области

В оформлении использовали достопримечательности федеральных округов. Например, тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На ней изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, а на оборотной стороне можно увидеть Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башню Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.