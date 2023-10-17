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Новые купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей появятся в Ростовской области

Новые купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей появятся в Ростовской области

17 октября 2023, 08:30
Фото: Центробанк РФ
Новые купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей появятся в Ростовской области
В Ростовской области и других регионах введут в оборот новые банкноты номиналом в 1000 и 5000 рублей, сообщили в Банке России.

Банк России выпустил новые купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей. Они имеют усиленный защитный комплекс. У банкнот сохранили привычную цветовую палитру — у тысячной она бирюзовая, а у пятитысячной — красная.

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В оформлении использовали достопримечательности федеральных округов. Например, тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На ней изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, а на оборотной стороне можно увидеть Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башню Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.

Пятитысячная банкнота посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — стела «Европа-Азия», на оборотной стороне представлены памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, стела «66-параллель» в Салехарде.

Новые купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей появятся в Ростовской области
Видео: Центробанк РФ

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