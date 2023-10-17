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Остановку и парковку запретят на Буденновском в Ростове

Остановку и парковку запретят на Буденновском в Ростове

17 октября 2023, 06:51
Фото: 1MI
Остановку и парковку запретят на Буденновском в Ростове
С 28 октября остановку и парковку транспорта ограничат в районе дома №37 на Буденновском, рассказали в администрации Ростова.

В Ростове запретят круглосуточно парковаться и останавливать машины у здания №37 на проспекте Буденновском. Решение в администрации объяснили необходимостью повысить пропускную способность улицы. Нововведение вступит в силу 28 октября и станет бессрочным.

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Также власти, наконец, решили, когда обустроят выделенную полосу для автобусов на площади 5-го Донского Корпуса. Она будет пролегать от Доломановского до Братского в восточном направлении. С 4 ноября это дорожное нововведение вступит в силу.

Ранее сообщалось, что движение на улице Суворова в Ростове ограничат на два дня.

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