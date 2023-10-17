Остановку и парковку запретят на Буденновском в Ростове

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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В Ростове запретят круглосуточно парковаться и останавливать машины у здания №37 на проспекте Буденновском. Решение в администрации объяснили необходимостью повысить пропускную способность улицы. Нововведение вступит в силу 28 октября и станет бессрочным.
Также власти, наконец, решили, когда обустроят выделенную полосу для автобусов на площади 5-го Донского Корпуса. Она будет пролегать от Доломановского до Братского в восточном направлении. С 4 ноября это дорожное нововведение вступит в силу.
Ранее сообщалось, что движение на улице Суворова в Ростове ограничат на два дня.