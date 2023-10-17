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Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Психолог рассказал, почему подростки в Ростовской области делают «смертельные селфи»

«Отвергают сверстники»: психолог пояснила, зачем ростовским детям «смертельные селфи»

17 октября 2023, 13:38
Фото: pxhere.com
Психолог рассказал, почему подростки в Ростовской области делают «смертельные селфи»

Психолог Титова объяснила, зачем ростовским подросткам «смертельные селфи»

Селфи в подростковой среде считается атрибутом успешности и социальной значимости, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский семейный психолог Маргарита Титова.

Напомним, 16 октября стало известно о том, что 12-летнего ребенка ударило током, когда он делал селфи на крыше грузового вагона. Несчастный случай произошел в Каменске-Шахтинском. Ребенка госпитализировали, однако ожоги, которые он получил от удара током мощностью 27 000 вольт, оказались несовместимы с жизнью.

По мнению Маргариты Титовой, на опасные селфи решаются дети и подростки, которых отвергают сверстники.

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«Дети в силу возраста, могут утвердится в компании по большей части за счет нематериальных средств. Селфи — один из самых доступных способов. Селфи в опасных местах, как они считают, заставят уважать их, считать крутыми», — объясняет эксперт.

Чтобы избежать несчастных случаев, психолог советует родителям и педагогам внимательно следить за социализацией ребенка.

«Также можно предложить ему пойти в какой-нибудь кружок, где он сможет познакомиться с ребятами, которые заинтересованы в том же, в чем и ваш ребенок», — добавляет Маргарита Титова.«Также можно предложить ему пойти в какой-нибудь кружок, где он сможет познакомиться с ребятами, которые заинтересованы в том же, в чем и ваш ребенок», — добавляет Маргарита Титова.
«Также можно предложить ему пойти в какой-нибудь кружок, где он сможет познакомиться с ребятами, которые заинтересованы в том же, в чем и ваш ребенок», — добавляет Маргарита Титова.
Фото: 1MI

«Если вы видите, что у него нет друзей или его травят в школе — обсудите это на родительском собрании. Если проблема останется — ребенка стоит перевести в другой класс или школу. Также можно предложить ему пойти в какой-нибудь кружок, где он сможет познакомиться с ребятами, которые заинтересованы в том же, в чем и ваш ребенок», — добавляет Маргарита Титова.

Семейный психолог советует регулярно проводить беседы с ребенком о том, в каких местах ему грозит опасность.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области подросток получил 85% ожогов тела на железной дороге.

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#Общество#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Каменск-Шахтинский#Селфи#Происшествия
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