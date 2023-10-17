«Отвергают сверстники»: психолог пояснила, зачем ростовским детям «смертельные селфи»

«Если вы видите, что у него нет друзей или его травят в школе — обсудите это на родительском собрании. Если проблема останется — ребенка стоит перевести в другой класс или школу. Также можно предложить ему пойти в какой-нибудь кружок, где он сможет познакомиться с ребятами, которые заинтересованы в том же, в чем и ваш ребенок», — добавляет Маргарита Титова.