«Отвергают сверстники»: психолог пояснила, зачем ростовским детям «смертельные селфи»

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Напомним, 16 октября стало известно о том, что 12-летнего ребенка ударило током, когда он делал селфи на крыше грузового вагона. Несчастный случай произошел в Каменске-Шахтинском. Ребенка госпитализировали, однако ожоги, которые он получил от удара током мощностью 27 000 вольт, оказались несовместимы с жизнью.
По мнению Маргариты Титовой, на опасные селфи решаются дети и подростки, которых отвергают сверстники.
«Дети в силу возраста, могут утвердится в компании по большей части за счет нематериальных средств. Селфи — один из самых доступных способов. Селфи в опасных местах, как они считают, заставят уважать их, считать крутыми», — объясняет эксперт.
Чтобы избежать несчастных случаев, психолог советует родителям и педагогам внимательно следить за социализацией ребенка.
«Если вы видите, что у него нет друзей или его травят в школе — обсудите это на родительском собрании. Если проблема останется — ребенка стоит перевести в другой класс или школу. Также можно предложить ему пойти в какой-нибудь кружок, где он сможет познакомиться с ребятами, которые заинтересованы в том же, в чем и ваш ребенок», — добавляет Маргарита Титова.
Семейный психолог советует регулярно проводить беседы с ребенком о том, в каких местах ему грозит опасность.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области подросток получил 85% ожогов тела на железной дороге.