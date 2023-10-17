«Перелом уже виден»: ростовский депутат Виктор Водолацкий рассказал о ходе СВО

«На Запорожском направлении также захлебнулись все атаки наемников, которых там огромное количество — и польские подразделения, и немецкие, и чешские, и, конечно же, нацисты. Они стоят на второй линии, как заградительные отряды. Солдаты ВСУ, которые сдаются в плен, рассказывают, что сдались бы раньше. Но они вынуждены выбирать момент, выжидая, когда нацисты потеряют бдительность или напьются. И только тогда убегают», — рассказывает собеседник.