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Published Сегодня, 13:57

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Updated Сегодня, 14:00

«Перелом уже виден»: ростовский депутат Водолацкий рассказал о ходе СВО

«Перелом уже виден»: ростовский депутат Виктор Водолацкий рассказал о ходе СВО

17 октября 2023, 13:57
Фото: mil.ru
«Перелом уже виден»: ростовский депутат Водолацкий рассказал о ходе СВО

Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий рассказал о ходе СВО

Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий рассказал в беседе с корреспондентом RostovGazeta об успехах наших бойцов в зоне специальной военной операции.

По словам депутата, бойцы получили новое вооружение и новую технику, которая прошла испытания на полигонах. В необходимых количествах поступают боекомплекты — причем не только для обороны своих позиций, но и уже для наступления.

«На территории от Сватово до Кременной наши войска продвигаются вперед. Солдаты ВСУ сдаются в плен. Последнюю неделю сдача в плен приобретает массовый характер. Некоторые из украинских солдат выносят с собой боекомплекты и оружие — передают нашим подразделениям», — отмечает Виктор Водолацкий.

Успехи наблюдаются и на Запорожском направлении.

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«На Запорожском направлении также захлебнулись все атаки наемников, которых там огромное количество — и польские подразделения, и немецкие, и чешские, и, конечно же, нацисты. Они стоят на второй линии, как заградительные отряды. Солдаты ВСУ, которые сдаются в плен, рассказывают, что сдались бы раньше. Но они вынуждены выбирать момент, выжидая, когда нацисты потеряют бдительность или напьются. И только тогда убегают», — рассказывает собеседник.

Депутат разъясняет, что националистические подразделения на второй линии расстреливают своих же сограждан по причине того, что те сдаются в плен Российской Армии.

«Перелом уже виден. Думаю, что в ближайшее время мы увидим более ощутимые успехи наших бойцов», — уверен Виктор Водолацкий.

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