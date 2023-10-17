rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Полигон ТБО в Ростове оказался больше, чем было указано в документах

Полигон ТБО в Ростове оказался больше, чем было указано в документах

17 октября 2023, 09:48
Фото: 1MI
Полигон ТБО в Ростове оказался больше, чем было указано в документах

Свалка на Западном в Ростове стала еще больше, несмотря на рекультивацию

В Ростове зафиксировано расширение полигона твердых коммунальных отходов, сообщили в Росприроднадзоре.

Сотрудники Росприроднадзора проверили полигон твердых коммунальных отходов в Ростове. Он находится в Северо-Западной промзоне города. Сейчас на этой свалке происходит рекультивация.

Специалисты выявили несоответствие фактических данных о площади полигона и той информации, что внесена властями в государственный реестр. Свалка оказалась гораздо больше.

Активист обнаружил свалку строительного мусора в центре Ростова возле реки Дон
Узнать подробнее

Инспекторы объявили предостережение управлению благоустройства Ростова о недопустимости нарушения обязательных требований.

Напомним, на ликвидацию свалок в Ростовской области выделили 81,4 миллиона рублей.

Читайте также:
Жители СНТ «Изумруд» в Ростове пожаловались губернатору на невыносимую вонь от свалкиРекультивацию свалки в Таганроге завершат лишь к концу 2024 года«Вонь неимоверная»: ростовчане не могут открыть окна в квартире из-за свалки
#Общество#Город#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Росприроднадзор#Мусорная свалка#Последние новости Ростова на сегодня#RostovGazeta#Происшествия
Подпишитесь
Доходы жителей Ростовской области оказались сильно ниже, чем у соседей на Кубани
Сегодня, 10:28
«Зарплаты маленькие»: политолог объяснил маргинальное поведение чиновников Таганрога
Сегодня, 10:40
Экономист заявил, что пошлины для недружественных стран помогут донскому виноделию
Сегодня, 10:26
Доходы жителей Ростовской области оказались сильно ниже, чем у соседей на Кубани
Сегодня, 10:28
Стало известно, где пройдет линия скоростного трамвая в Ростове-на-Дону
Сегодня, 07:24
Тренер по кикбоксингу избил сына в Ростовской области из-за неотвеченного звонка
Сегодня, 08:10