Полигон ТБО в Ростове оказался больше, чем было указано в документах

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Сотрудники Росприроднадзора проверили полигон твердых коммунальных отходов в Ростове. Он находится в Северо-Западной промзоне города. Сейчас на этой свалке происходит рекультивация.
Специалисты выявили несоответствие фактических данных о площади полигона и той информации, что внесена властями в государственный реестр. Свалка оказалась гораздо больше.
Инспекторы объявили предостережение управлению благоустройства Ростова о недопустимости нарушения обязательных требований.
Напомним, на ликвидацию свалок в Ростовской области выделили 81,4 миллиона рублей.