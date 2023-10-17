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Published Сегодня, 11:45

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Updated Сегодня, 11:47

Появилось видео страшного пожара в ресторане «Раки и гады» в Ростове

Появилось видео страшного пожара в ресторане «Раки и гады» в Ростове

17 октября 2023, 11:45
Фото: 1MI
Появилось видео страшного пожара в ресторане «Раки и гады» в Ростове

Появилось видео пожара в ресторане на Шаумяна в Ростове 17 октября

В Интернете разместили видео, на котором показан пожар в здании ресторана «Раки и гады» в Ростове-на-Дону, ролик опубликован в соцсетях.

Напомним, что пожар на улице Шаумяна начался в 14 часов, а пламя успело охватить 100 квадратных метров площади. Для ликвидации пожара задействовали более 40 человек, а также 13 единиц спецтехники.

Пользователи социальных сетей публикуют фотографии и видео с места инцидента. Местные жители сообщают, что из окон здания идет дым, который распространяется по всему району. Однако самого пламени с улицы не наблюдается.

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Видео: Дон Мэш

О причинах пожара информации пока не появлялось.

«Угроза распространения отсутствует. В 14.25 возгорание удалось локализовать, а в 14.37 ликвидировали открытое горение», — прокомментировали в УМЧС.

Ранее один человек погиб в загоревшемся складе в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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