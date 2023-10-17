Появилось видео страшного пожара в ресторане «Раки и гады» в Ростове

Напомним, что пожар на улице Шаумяна начался в 14 часов, а пламя успело охватить 100 квадратных метров площади. Для ликвидации пожара задействовали более 40 человек, а также 13 единиц спецтехники.



Пользователи социальных сетей публикуют фотографии и видео с места инцидента. Местные жители сообщают, что из окон здания идет дым, который распространяется по всему району. Однако самого пламени с улицы не наблюдается.