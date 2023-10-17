Появилось видео страшного пожара в ресторане «Раки и гады» в Ростове

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Напомним, что пожар на улице Шаумяна начался в 14 часов, а пламя успело охватить 100 квадратных метров площади. Для ликвидации пожара задействовали более 40 человек, а также 13 единиц спецтехники.
Пользователи социальных сетей публикуют фотографии и видео с места инцидента. Местные жители сообщают, что из окон здания идет дым, который распространяется по всему району. Однако самого пламени с улицы не наблюдается.
О причинах пожара информации пока не появлялось.
«Угроза распространения отсутствует. В 14.25 возгорание удалось локализовать, а в 14.37 ликвидировали открытое горение», — прокомментировали в УМЧС.
Ранее один человек погиб в загоревшемся складе в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.