Президент Украины подтвердил применение ракет ATACMS, способных долететь до Ростова

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Напомним, недавно стало известно, что Украине доставили дальнобойные ракеты ATACMS. Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что ВСУ уже удалось испытать ракеты в деле при обстреле объектов на территории России.
Зеленский поблагодарил Байдена за доставку оружия и возможность нанести удар по инфраструктуре России. НТВ связывает заявления Зеленского об успешном испытании ракет с обстрелами Запорожской области минувшей ночью, когда Бердянск попал под удары ATACMS и управляемых бомб GLSDB.
Ранее политолог объяснил, зачем украинцы регулярно атакуют Крымский мост.