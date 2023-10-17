Президент Украины подтвердил применение ракет ATACMS, способных долететь до Ростова

Зеленский поблагодарил Байдена за доставку оружия и возможность нанести удар по инфраструктуре России. НТВ связывает заявления Зеленского об успешном испытании ракет с обстрелами Запорожской области минувшей ночью, когда Бердянск попал под удары ATACMS и управляемых бомб GLSDB.