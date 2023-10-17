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Published Сегодня, 17:36

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Updated Сегодня, 17:38

Президент Украины подтвердил применение ракет ATACMS, способных долететь до Ростова

Президент Украины подтвердил применение ракет ATACMS, способных долететь до Ростова

17 октября 2023, 17:36
Фото: Midjourney
Президент Украины подтвердил применение ракет ATACMS, способных долететь до Ростова

ВСУ применили дальнобойные ракеты ATACMS, способные долететь до Ростова

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что дальнобойные ракеты ATACMS, способные долететь до Ростовской области, впервые применили для удара по объектам российской инфраструктуры, об этом сообщили в НТВ.

Напомним, недавно стало известно, что Украине доставили дальнобойные ракеты ATACMS. Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что ВСУ уже удалось испытать ракеты в деле при обстреле объектов на территории России.

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Зеленский поблагодарил Байдена за доставку оружия и возможность нанести удар по инфраструктуре России. НТВ связывает заявления Зеленского об успешном испытании ракет с обстрелами Запорожской области минувшей ночью, когда Бердянск попал под удары ATACMS и управляемых бомб GLSDB.

Ранее политолог объяснил, зачем украинцы регулярно атакуют Крымский мост.

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