Прямой поезд из Ростова в Волгоград запустят в декабре

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
С 12 декабря из Ростова-на-Дону в Волгоград будет ходить новый поезд № 559/560. Из Волгограда в Ростов он отправится раньше — 10 декабря.
Ходить новый состав из Ростова будет через день до 26 апреля 2024 года. По такому же принципу он станет отправлять в путь и из Волгограда.
Уточняется, что во время пути состав будет останавливаться в Шахтах, Новочеркасске, Белой Калитве.
Напомним, в ноябре из Ростова-на-Дону начнет ходить туристический поезд в Домбай и Архыз. На нем ростовчане смогут за два дня посетить достопримечательности Карачаево-Черкесии.