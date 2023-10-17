rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

Прямой поезд из Ростова в Волгоград запустят в декабре

Прямой поезд из Ростова в Волгоград запустят в декабре

17 октября 2023, 08:09
Фото: pxhere.com
Прямой поезд из Ростова в Волгоград запустят в декабре
Ростов-на-Дону и Волгоград свяжет прямой поезд в декабре, сообщили в РЖД.

С 12 декабря из Ростова-на-Дону в Волгоград будет ходить новый поезд № 559/560. Из Волгограда в Ростов он отправится раньше — 10 декабря.

Ходить новый состав из Ростова будет через день до 26 апреля 2024 года. По такому же принципу он станет отправлять в путь и из Волгограда.

В Ростов прибудет «Поезд здоровья» 3 ноября
Узнать подробнее

Уточняется, что во время пути состав будет останавливаться в Шахтах, Новочеркасске, Белой Калитве.

Напомним, в ноябре из Ростова-на-Дону начнет ходить туристический поезд в Домбай и Архыз. На нем ростовчане смогут за два дня посетить достопримечательности Карачаево-Черкесии.

Читайте также:
Из Ростова в Адыгею и Карачаево-Черкесию организуют железнодорожные круизыВ ноябре из Ростова начнет ходить туристический поезд в Домбай и АрхызВ Ростовскую область доставили детей, чья мать случайно уехала на поезде
#Город#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Туризм#Новочеркасск#РЖД#Внутренний туризм#Волгоград#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Новые поезда из Ростова#RostovGazeta
Подпишитесь
Доходы жителей Ростовской области оказались сильно ниже, чем у соседей на Кубани
Сегодня, 10:28
«Зарплаты маленькие»: политолог объяснил маргинальное поведение чиновников Таганрога
Сегодня, 10:40
Экономист заявил, что пошлины для недружественных стран помогут донскому виноделию
Сегодня, 10:26
Доходы жителей Ростовской области оказались сильно ниже, чем у соседей на Кубани
Сегодня, 10:28
Стало известно, где пройдет линия скоростного трамвая в Ростове-на-Дону
Сегодня, 07:24
Тренер по кикбоксингу избил сына в Ростовской области из-за неотвеченного звонка
Сегодня, 08:10