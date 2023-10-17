Ресторан «Раки и гады» загорелся на Шаумяна в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Возгорание на улице Шаумяна началось в 14 часов, пламя с этого момента успело распространиться на площади 100 квадратных метров. К ликвидации огня привлекли 43 человек, им понадобились 13 единиц техники.
Остальная информация сейчас уточняется. Между тем, пользователи в соцсетях публикуют фотографии и видео с места возгорания.
Ростовчане рассказали, что из окон здания валит дым, который распространяется по всей округе. Но самого пламени со стороны улицы не видно.
«Хорошо, что пожарные смогли проехать, там вечно большое количество машин припарковано», — сообщили пользователи в комментариях.
Ранее один человек погиб в загоревшемся складе в Ростовской области.