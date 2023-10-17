Ростовчан ужаснуло состояние дороги на улице Малиновского

Он проехал на автомобиле по этой дороге, но комфортной поездку назвать не смог. Асфальт на Малиновского уложен слоями, поэтому получилось, что где-то он ниже, а где-то выше. А это создает проблемы для водителей при перестроении из одной полосы в другую.