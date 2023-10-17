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Published Сегодня, 05:51

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Ростовчан ужаснуло состояние дороги на улице Малиновского

Ростовчан ужаснуло состояние дороги на улице Малиновского

17 октября 2023, 05:51
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону дорога на улице Малиновского находится в неудовлетворительном состоянии, сообщил читатель RostovGazeta.

Он проехал на автомобиле по этой дороге, но комфортной поездку назвать не смог. Асфальт на Малиновского уложен слоями, поэтому получилось, что где-то он ниже, а где-то выше. А это создает проблемы для водителей при перестроении из одной полосы в другую.

На некоторых участках не очень аккуратно провели ямочный ремонт, из-за чего появились выступы дорогах. При наезде автомобиль начинает немного трясти.

В Ростове на ремонт 400 метров дороги одной из улиц выделили 18,8 млн рублей
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Кроме того, ростовчанин заметил колею, которая мешает движению автомобилистов. Он заявил, что подобного на проезжей части быть не должно.

Причем проблемы есть на довольно большом участке дороги.

Фото: rostovgazeta.ru
Фото: rostovgazeta.ru

Ранее в Ростове на ремонт 400 метров дороги одной из улиц выделили 18,8 миллиона рублей.

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