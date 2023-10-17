Ростовчан ужаснуло состояние дороги на улице Малиновского

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 05:53
Он проехал на автомобиле по этой дороге, но комфортной поездку назвать не смог. Асфальт на Малиновского уложен слоями, поэтому получилось, что где-то он ниже, а где-то выше. А это создает проблемы для водителей при перестроении из одной полосы в другую.
На некоторых участках не очень аккуратно провели ямочный ремонт, из-за чего появились выступы дорогах. При наезде автомобиль начинает немного трясти.
Кроме того, ростовчанин заметил колею, которая мешает движению автомобилистов. Он заявил, что подобного на проезжей части быть не должно.
Причем проблемы есть на довольно большом участке дороги.