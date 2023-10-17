«С высоким содержанием белка»: в Ростове продают пирожные с начинкой из тараканов

Во вторник, 17 октября, Telegram-канал «Ростов Главный» опубликовал фотографию подписчика, который приобрел пирожное в одной из кондитерских сети «Золотой колос». По словам авторов, пирожное приобрели в заведении на улице Мечникова. В процессе поедания под этикеткой, обклеивающей весь контейнер, якобы обнаружились три таракана, еще три находятся на противоположной стенке емкости, однако непонятно — находятся они внутри пирожного или снаружи контейнера.