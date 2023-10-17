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Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Ростовчане приобрели в «Золотом колосе» на Мечникова пирожное с начинкой из тараканов

«С высоким содержанием белка»: в Ростове продают пирожные с начинкой из тараканов

17 октября 2023, 14:15
Фото: Midjourney
Ростовчане приобрели в «Золотом колосе» на Мечникова пирожное с начинкой из тараканов

Ростовчане приобрели в «Золотом колосе» пирожное с начинкой из тараканов

Покупатели пожаловались на пирожное с тараканами, которое приобрели в знаменитой ростовской кондитерской «Золотой колос», фотографиями поделился местный Telegram-канал.

Во вторник, 17 октября, Telegram-канал «Ростов Главный» опубликовал фотографию подписчика, который приобрел пирожное в одной из кондитерских сети «Золотой колос». По словам авторов, пирожное приобрели в заведении на улице Мечникова. В процессе поедания под этикеткой, обклеивающей весь контейнер, якобы обнаружились три таракана, еще три находятся на противоположной стенке емкости, однако непонятно — находятся они внутри пирожного или снаружи контейнера.

«Пирожное с высоким содержанием белка в „Золотом колосе“ на Мечникова. Есть мы это, конечно, не стали!», — подписали фото авторы канала.

«Пирожное с высоким содержанием белка в „Золотом колосе“ на Мечникова. Есть мы это, конечно, не стали!», — подписали фото авторы канала.«Пирожное с высоким содержанием белка в „Золотом колосе“ на Мечникова. Есть мы это, конечно, не стали!», — подписали фото авторы канала.
«Пирожное с высоким содержанием белка в „Золотом колосе“ на Мечникова. Есть мы это, конечно, не стали!», — подписали фото авторы канала.
Фото: Ростов Главный

Увиденное ужаснуло ростовчан, которые потребовали отправить жалобу на производство в Роспотребнадзор.

«Какой ужас! Вы это кому-то показали? Из магазина имею ввиду! Позорище!», «Напишите на них в Роспотребнадзор!», «Ну так производство такое, вы разве не видели цеха?», — прокомментировали увиденное местные жители.

«Раньше была вполне нормальная кондитерская для своей цены, но сейчас там делать нечего. Даже чай со вкусом хлорки могут налить и деньги не вернуть», — с сожалением заметили ростовчане, добавив, что последние годы качество продукции, по их мнению, заметно снизилось.

В Ростове тараканы захватывают фудкорты, пока горожане мечтают о бесплатной еде
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Обращаем внимание, информация о находке пока официально не подтвердилась, данные о происшествии уточняются.

Ранее в Ростове на фудкорте ТЦ заметили полчища тараканов.

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