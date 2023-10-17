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Адвокаты затягивают рассмотрение дела против экс-главы Донского Минздрава Быковской

Считают швабры и тряпки: адвокаты могут затягивать дело экс-главы донского Минздрава

17 октября 2023, 10:50
Фото: Правительство Ростовской области
Адвокаты затягивают рассмотрение дела против экс-главы Донского Минздрава Быковской

Адвокаты экс-главы донского Минздрава считают швабры вместо доказательств

На суде по делу экс-главы Минздрава Ростовской области адвокаты зачитывают документы о закупках в ходе рассмотрения дела о превышении должностных полномочий, сообщает «Блокнот».

В Кущевском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской и ее заместителя Станислава Беседовского. Их обвиняют в превышении должностных полномочий при проведении госзакупки на оказание услуг по утилизации медотходов.

Издание передает, что рассмотрение дела, дескать, тянется крайне медленно. Чтобы ускорить процесс, заседания решили проводить три раза в неделю вместо одного. Однако и это не помогает в продвижении процесса. Заседания отменяются либо из-за занятости судьи, либо из-за подсудимых. Например, Беседовский утверждает, что имеет некие проблемы со здоровьем, которые не позволяют ему выдерживать длительные и частые заседания.

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Сейчас на суде адвокаты подсудимых зачитывают свои письменные доказательства их невиновности. С начала августа они перечисляют и читают различные приказы Минздрава Ростовской области, журналы контроля медучреждений и иные документы.

«Блокнот» пишет, что адвокаты подробнейшим образом зачитывают, как и в каких количествах министерство закупало блокноты, краски, шариковые ручки, скоросшиватели, скрепки, тетради в клетку, файлы-вкладыши, бумагу для факса, ложки, терки, пакеты для мусора, тряпки для пола, швабры, веники, мочалки и многое другое.

Ранее свидетели по делу Быковской рассказали, как определяли тарифы на вывоз медотходов.

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