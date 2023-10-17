Считают швабры и тряпки: адвокаты могут затягивать дело экс-главы донского Минздрава

Издание передает, что рассмотрение дела, дескать, тянется крайне медленно. Чтобы ускорить процесс, заседания решили проводить три раза в неделю вместо одного. Однако и это не помогает в продвижении процесса. Заседания отменяются либо из-за занятости судьи, либо из-за подсудимых. Например, Беседовский утверждает, что имеет некие проблемы со здоровьем, которые не позволяют ему выдерживать длительные и частые заседания.