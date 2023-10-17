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Published Сегодня, 06:05

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Семьи бойцов СВО посетили с экскурсией знаковые места в Южно-Сахалинске

17 октября 2023, 06:05
Сахалинский филиал Фонда «Защитники Отечества» при поддержке регионального отделения «Комитета семей воинов Отечества» и министерства туризма островного региона организовали экскурсию для родственников участников СВО. Семьи солдат посетили зоопарк и СТК «Горный воздух» в Южно-Сахалинске.

Экскурсию в Сахалинский зооботанический парк организовали в формате полноценной образовательной программы. Сотрудники учреждения рассказали родственникам солдат, участвующих в СВО, о своих подопечных, их привычном ареале обитания и особенностях поведения. Кроме того, посетители зоопарка получили возможность покормить некоторых зверей с руки.

Помимо этого, отделение «Комитета семей воинов Отечества», филиал Фонда «Защитники Отечества» и министерство туризма Сахалинской области организовали для семей погибших участников СВО поездку на СТК «Горный воздух» с бесплатным подъемом на вершину горы Большевик. Группа прошла от верхней станции горнолыжного комплекса к смотровой площадке на горе Лысой. После этого родственники сахалинских бойцов спустились по экотропе к средней станции «Горного воздуха».

«Вы не представляете, насколько это важно для нас, а особенно для наших детей. Это внимание и такие прогулки дарят хорошее настроение и объединяют нас. Спасибо вам большое», — поблагодарила организаторов участница похода на «Горный воздух» Эржени Гармаева.

Фото: правительство Сахалинской области

Всем участникам мероприятия очень понравилась и поездка в зоопарк, и экскурсия по «Горному воздуху». Семьи бойцов СВО готовы регулярно присоединяться к таким поездкам. Идею поддержал министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.

«Когда наш президент Владимир Путин обратил особое внимание на необходимость поддерживать семьи участников СВО, мы сразу включились в эту работу. Мы рады присоединиться к инициативе сотрудников сахалинского филиала Фонда „Защитники Отечества“ и помочь им в организации экскурсий для членов семей погибших героев. Впереди у нас большие планы по реализации подобных мероприятий, которые поддерживает и министерство спорта, и региональные туроператоры, наряду с СТК „Горный воздух“ и аквапарком „Аква Сити“. Мы постараемся проводить их регулярно», — поделился глава регионального минтуризма Артем Лазарев.

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