Школа на 1,2 тыс мест в Суворовском в Ростове появится к 1 сентября 2024 года

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Сейчас на улице Платона Кляты строится школа на 1200 мест, проект реализован примерно на 30%. Подрядчик обещает закончить строительно-монтажные работы по основному конструктиву и закрыть тепловой контур до конца текущего года.
При этом у строителей есть все возможности для завершения объекта к 1 сентября 2024 года. Город, министерства образования и строительства получили инструкции о необходимости синхронизировать процесс закупки мебели и оборудования к этому сроку.
Кроме того, в этом микрорайоне ведется строительство еще одной школы на 1600 мест. Здесь же появятся детские сады на 320 и 240 мест.
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