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Published Сегодня, 07:25

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Школа на 1,2 тыс мест в Суворовском в Ростове появится к 1 сентября 2024 года

Школа на 1,2 тыс мест в Суворовском в Ростове появится к 1 сентября 2024 года

17 октября 2023, 07:25
Фото: donland.ru
Школа на 1,2 тыс мест в Суворовском в Ростове появится к 1 сентября 2024 года
В Ростове-на-Дону к 1 сентября 2024 года планируется завершить строительство школы в микрорайоне Суворовский, сообщили в правительстве региона.

Сейчас на улице Платона Кляты строится школа на 1200 мест, проект реализован примерно на 30%. Подрядчик обещает закончить строительно-монтажные работы по основному конструктиву и закрыть тепловой контур до конца текущего года.

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При этом у строителей есть все возможности для завершения объекта к 1 сентября 2024 года. Город, министерства образования и строительства получили инструкции о необходимости синхронизировать процесс закупки мебели и оборудования к этому сроку.

Кроме того, в этом микрорайоне ведется строительство еще одной школы на 1600 мест. Здесь же появятся детские сады на 320 и 240 мест.

Читайте также о том, сколько школ построили в Ростовской области за 5 лет.

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