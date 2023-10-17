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Published Сегодня, 13:55

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Updated Сегодня, 13:57

Силовики ворвались домой и на работу к замглавы райадминистрации Ростовской области

Силовики ворвались домой и на работу к замглавы райадминистрации Ростовской области

17 октября 2023, 13:55
Фото: rosguard.gov.ru
Силовики ворвались домой и на работу к замглавы райадминистрации Ростовской области

Обыски провели у замглавы администрации Обливского района Ростовской области

В Ростовской области во вторник, 17 октября, провели обыски у заместителя главы администрации Обливского района, сообщили в региональном УФСБ.

Заместитель стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий, ему уже предъявили обвинение. Оперативники выяснили, что он принял работы по капремонту системы водоснабжения в поселке Шаповаловка.

На них выделили 450 тысяч рублей в рамках заключенного контракта, но ничего сделано не было. На ремонт не потратили ни копейки, но подрядчик получил всю сумму.

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Теперь возбудили уголовное дело, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства.

По адресам жительства и работы фигуранта провели обыски. В них участвовали оперативники ФСБ и следователи.

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