Силовики ворвались домой и на работу к замглавы райадминистрации Ростовской области

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Заместитель стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий, ему уже предъявили обвинение. Оперативники выяснили, что он принял работы по капремонту системы водоснабжения в поселке Шаповаловка.
На них выделили 450 тысяч рублей в рамках заключенного контракта, но ничего сделано не было. На ремонт не потратили ни копейки, но подрядчик получил всю сумму.
Теперь возбудили уголовное дело, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства.
По адресам жительства и работы фигуранта провели обыски. В них участвовали оперативники ФСБ и следователи.
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