rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

СМИ утверждают, что Украина тайно получила ракеты, которые могут достать до Ростова

СМИ заявили о полученных Украиной ракетах ATACMS, способных достать до Ростова

17 октября 2023, 14:48
Фото: Ministério da Defesa/cc by 2.0/flickr.com
СМИ утверждают, что Украина тайно получила ракеты, которые могут достать до Ростова
На Украину тайно доставили ракеты ATACMS, которые в теории могут достать до Ростовской области, о передаче вооружения написало РИА «Новости».

Издание пишет, что Украине передали небольшое количество американских ракет. Говорится, что это произошло совсем недавно.

«Во вторник депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявлял, что ракеты ATACMS уже находятся на Украине», — пишет издание. Но официальной информации об этом не было, она уточняется.

Германия отказалась передать ВСУ ракеты, способные достать до Ростова-на-Дону
Узнать подробнее

Согласно открытым данным, дальность поражения этих ракет составляет 300 километров. А это больше, чем расстояние от Украины до Ростовской области.

Ранее в Ростовской области запустили приложение, в котором можно сообщить о вражеских БПЛА.

Читайте также:
Германия отказалась передать ВСУ ракеты, способные достать до Ростова-на-ДонуМедведев пригрозил заводам, где делают ракеты, способные достать до РостоваГермания может передать Украине ракеты, способные достать до Ростова-на-Дону
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Украина#Ракеты#Граница#БПЛА#Ростов#СМИ#Вооружение
Подпишитесь
«Перелом уже виден»: ростовский депутат Виктор Водолацкий рассказал о ходе СВО
Сегодня, 13:57
Силовики ворвались домой и на работу к замглавы райадминистрации Ростовской области
Сегодня, 13:55
«Отвергают сверстники»: психолог пояснила, зачем ростовским детям «смертельные селфи»
Сегодня, 13:38
Владелец «Раки и гады» в Ростове заявил, что ресторан не закроется из-за пожара
Сегодня, 13:26
«Можно и Париж помойкой назвать»: художника обидела критика Жигунова в адрес Ростова
Сегодня, 12:54
В Ростовской области заболеваемость коронавирусом подскочила в три раза за месяц
Сегодня, 12:51