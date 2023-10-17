СМИ заявили о полученных Украиной ракетах ATACMS, способных достать до Ростова

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Издание пишет, что Украине передали небольшое количество американских ракет. Говорится, что это произошло совсем недавно.
«Во вторник депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявлял, что ракеты ATACMS уже находятся на Украине», — пишет издание. Но официальной информации об этом не было, она уточняется.
Согласно открытым данным, дальность поражения этих ракет составляет 300 километров. А это больше, чем расстояние от Украины до Ростовской области.
Ранее в Ростовской области запустили приложение, в котором можно сообщить о вражеских БПЛА.