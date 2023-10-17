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Published Сегодня, 12:44

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Updated Сегодня, 12:46

Стала известна причина крупного пожара в ресторане «Раки и гады» в Ростове

Стала известна возможная причина крупного пожара в ресторане «Раки и гады» в Ростове

17 октября 2023, 12:44
Фото: МЧС
Стала известна причина крупного пожара в ресторане «Раки и гады» в Ростове

Короткое замыкание может быть причиной пожара в ресторане в Ростове 17 октября

В Ростове-на-Дону ресторан на улице Шаумяна мог загореться из-за короткого замыкания, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Напомним, что в 14 часов на площади 80 квадратных метров загорелся ресторан «Раки и гады», что заметили горожане и стали снимать на видео. Ролики, на которых видны вырывающиеся из здания клубы дыма, появились в Интернете.

В региональном УМЧС сообщили, что пламя успело распространиться на площади 100 квадратных метров. Локализовали пожар в 14.25 мск, а полностью ликвидировали — в 15.16.

Появилось видео страшного пожара в ресторане «Раки и гады» в Ростове
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Стала известна причина крупного пожара в ресторане «Раки и гады» в Ростове
Видео: МЧС

В данный момент пожарные проливают конструкции здания. По информации канала, причиной могло стать короткое замыкание, но официального подтверждения этому нет.

Один из представителей ресторана в соцсетях написал, что заведение не сгорело, а просто задымилась крыша.

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