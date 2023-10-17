Стала известна возможная причина крупного пожара в ресторане «Раки и гады» в Ростове

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Напомним, что в 14 часов на площади 80 квадратных метров загорелся ресторан «Раки и гады», что заметили горожане и стали снимать на видео. Ролики, на которых видны вырывающиеся из здания клубы дыма, появились в Интернете.
В региональном УМЧС сообщили, что пламя успело распространиться на площади 100 квадратных метров. Локализовали пожар в 14.25 мск, а полностью ликвидировали — в 15.16.
В данный момент пожарные проливают конструкции здания. По информации канала, причиной могло стать короткое замыкание, но официального подтверждения этому нет.
Один из представителей ресторана в соцсетях написал, что заведение не сгорело, а просто задымилась крыша.