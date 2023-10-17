Стали известны самые дорогие машины в Ростове-на-Дону

Posted 17 октября, 04:01
Published 17 октября, 04:01
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
За 75 миллионов рублей продают Mazda MX-5 Hard Top, которой уже 11 лет. За это время автомобиль проехал 127 тысяч километров, у него было два владельца.
Мощность двигателя автомобиля составляет 125 лошадиных сил.
За 26,6 миллиона рублей можно приобрести Porsche Cayenne Coupé Turbo GT 2021 года выпуска. За эти два года автомобиль проехал 8,4 тысячи километров.
Мощность двигателя достигает 640 лошадиных сил, а годовой налог — 96 тысяч рублей. У автомобиля за этот период был только один владелец.
Владелец расписал преимущества автомобиля:
Кроме того, есть адаптивный круиз-контроль, включая систему экстренной остановки, а также система помощи при парковке спереди и сзади, включая камеру кругового обзора.
Если есть 21,3 миллиона рублей, то можно прибрести Mercedes-Benz G-Класс AMG 63 AMG. Его выпустили в 2020 году, а пробег достигает 42 тысяч километров.
У автомобиля было два владельца. Однако сервис, через который продают машину, провел проверку и сообщил, что она может иметь ограничения на регистрационные действия.
Добавим, что размер налога в год составляет 263,2 тысячи рублей. Что касается безопасности, то в автомобиле есть:
За 16,5 миллиона рублей можно стать владельцем Land Rover Range Rover, который собрали в 2021 году. Его стоимость оценили в 16,5 миллиона рублей.
Пробег за эти два года составил 29 тысяч километров. В год придется платить 76 тысяч рублей налога, а мощность двигателя достигает 565 лошадиных сил.
«Максимальная комплектация. Техобслуживание проводится по регламенту у дилера, на гарантии. Авто в лизинге, возможна переуступка с НДС», — говорится в объявлении.
Для безопасности водителя и пассажиров в машине предусмотрели:
За 15,5 миллиона рублей в Ростове пытаются продать BMW X6 M Competition. Автомобилю на данный момент три года, он проехал 29 тысяч километров.
«Привезли из Европы, немецкая сборка и максимальная комплектация. Весь кузов и панели интерьера в защитной пленке», — написал владелец.
Он добавил, что кожа в салоне и кузов автомобиля обработаны керамическим покрытием.
Прежде чем прийти на личный осмотр автомобиля, рекомендуется обязательно проверить его по различным базам. Возможно, после этого уже не придется ехать, чтобы посмотреть на машину.
Для проверки по базам нужно знать VIN-код — это уникальный идентификационный номер машины. Иногда продавцы указывают его в объявлении, иногда скрывают. Если объявление нравится, но VIN-кода нет, стоит попросить продавца прислать его.
На осмотр автомобиля полезно взять с собой толщиномер — прибор, с помощью которого можно измерить толщину лакокрасочного слоя на кузове. Слишком большая толщина слоя может свидетельствовать о прошлых авариях.
Осмотр машины следует проводить в чистом, хорошо освещенном помещении или на открытом воздухе. Так есть больше шансов заметить дефекты лакокрасочного покрытия, следы ДТП и кузовной ремонт.
Стоит быть осторожны с осмотром на подземной парковке с тусклым искусственным освещением — легко можно упустить какие-либо дефекты. Если автомобиль припаркован слишком близко к другим машинам или к стене, нужно попросить продавца его переместить на свободное место.
Состояние кузова является одним из самых важных аспектов при выборе транспорта. От него зависит безопасность людей. При восстановлении после серьезной аварии, кузов может обладать непредсказуемыми характеристиками. Однако, небольшие повреждения, в которых пострадали только наружные элементы, не так критичны.
Расстояния между зазорами на кузовных панелях должны быть равномерными и одинаковыми на всей длине соединения. Если зазоры между аналогичными деталями с обеих сторон автомобиля различаются, это свидетельствует о возможной аварии в прошлом.