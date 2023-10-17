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Posted 17 октября, 04:01

Published 17 октября, 04:01

Modified Сегодня, 15:36

Updated Сегодня, 15:36

Стали известны самые дорогие машины в Ростове-на-Дону

Стали известны самые дорогие машины в Ростове-на-Дону

17 октября 2023, 04:01
Фото: 1MI
Стали известны самые дорогие машины в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону пытаются продать 11-летнюю Mazda за 75 млн рублей

В Ростове-на-Дону на продажу выставили более четырех тысяч автомобилей с пробегом, а самый дорогой стоит 75 миллионов рублей. Что можно купить за эти деньги, в материале RostovGazeta.

Самый дорогой автомобиль

За 75 миллионов рублей продают Mazda MX-5 Hard Top, которой уже 11 лет. За это время автомобиль проехал 127 тысяч километров, у него было два владельца.

Мощность двигателя автомобиля составляет 125 лошадиных сил.

За 75 миллионов рублей продают Mazda MX-5 Hard Top, которой уже 11 лет. За это время автомобиль проехал 127 тысяч километров, у него было два владельца.За 75 миллионов рублей продают Mazda MX-5 Hard Top, которой уже 11 лет. За это время автомобиль проехал 127 тысяч километров, у него было два владельца.
За 75 миллионов рублей продают Mazda MX-5 Hard Top, которой уже 11 лет. За это время автомобиль проехал 127 тысяч километров, у него было два владельца.
Фото: wikimedia.org

Porsche Cayenne

За 26,6 миллиона рублей можно приобрести Porsche Cayenne Coupé Turbo GT 2021 года выпуска. За эти два года автомобиль проехал 8,4 тысячи километров.

Мощность двигателя достигает 640 лошадиных сил, а годовой налог — 96 тысяч рублей. У автомобиля за этот период был только один владелец.

Владелец расписал преимущества автомобиля:

  1. Многофункциональное спортивное рулевое колесо с отделкой гладкой кожей;
  2. Вентиляция передних сидений;
  3. Комфортный доступ;
  4. Обогрев лобового стекла;
  5. Боковые подушки безопасности (в задней части салона).

Кроме того, есть адаптивный круиз-контроль, включая систему экстренной остановки, а также система помощи при парковке спереди и сзади, включая камеру кругового обзора.

За 26,6 миллиона рублей можно приобрести Porsche Cayenne Coupé Turbo GT 2021 года выпуска.За 26,6 миллиона рублей можно приобрести Porsche Cayenne Coupé Turbo GT 2021 года выпуска.
За 26,6 миллиона рублей можно приобрести Porsche Cayenne Coupé Turbo GT 2021 года выпуска.За 26,6 миллиона рублей можно приобрести Porsche Cayenne Coupé Turbo GT 2021 года выпуска.
За 26,6 миллиона рублей можно приобрести Porsche Cayenne Coupé Turbo GT 2021 года выпуска.
Фото: auto.ру

Mercedes-Benz

Если есть 21,3 миллиона рублей, то можно прибрести Mercedes-Benz G-Класс AMG 63 AMG. Его выпустили в 2020 году, а пробег достигает 42 тысяч километров.

У автомобиля было два владельца. Однако сервис, через который продают машину, провел проверку и сообщил, что она может иметь ограничения на регистрационные действия.

Добавим, что размер налога в год составляет 263,2 тысячи рублей. Что касается безопасности, то в автомобиле есть:

  1. Подушка безопасности водителя;
  2. Подушка безопасности пассажира;
  3. Подушки безопасности боковые;
  4. Подушки безопасности оконные (шторки);
  5. Подушка безопасности для защиты коленей водителя.
Если есть 21,3 миллиона рублей, то можно прибрести Mercedes-Benz G-Класс AMG 63 AMG. Его выпустили в 2020 году, а пробег достигает 42 тысяч километров.Если есть 21,3 миллиона рублей, то можно прибрести Mercedes-Benz G-Класс AMG 63 AMG. Его выпустили в 2020 году, а пробег достигает 42 тысяч километров.
Если есть 21,3 миллиона рублей, то можно прибрести Mercedes-Benz G-Класс AMG 63 AMG. Его выпустили в 2020 году, а пробег достигает 42 тысяч километров.Если есть 21,3 миллиона рублей, то можно прибрести Mercedes-Benz G-Класс AMG 63 AMG. Его выпустили в 2020 году, а пробег достигает 42 тысяч километров.
Если есть 21,3 миллиона рублей, то можно прибрести Mercedes-Benz G-Класс AMG 63 AMG. Его выпустили в 2020 году, а пробег достигает 42 тысяч километров.
Фото: авто.ру

Land Rover

За 16,5 миллиона рублей можно стать владельцем Land Rover Range Rover, который собрали в 2021 году. Его стоимость оценили в 16,5 миллиона рублей.

Пробег за эти два года составил 29 тысяч километров. В год придется платить 76 тысяч рублей налога, а мощность двигателя достигает 565 лошадиных сил.

«Максимальная комплектация. Техобслуживание проводится по регламенту у дилера, на гарантии. Авто в лизинге, возможна переуступка с НДС», — говорится в объявлении.

Для безопасности водителя и пассажиров в машине предусмотрели:

  1. Подушку безопасности водителя;
  2. Подушку безопасности пассажира;
  3. Подушки безопасности боковые;
  4. Подушки безопасности оконные (шторки);
  5. Систему предотвращения столкновения.
За 16,5 миллиона рублей можно стать владельцем Land Rover Range Rover, который собрали в 2021 году.За 16,5 миллиона рублей можно стать владельцем Land Rover Range Rover, который собрали в 2021 году.
За 16,5 миллиона рублей можно стать владельцем Land Rover Range Rover, который собрали в 2021 году.За 16,5 миллиона рублей можно стать владельцем Land Rover Range Rover, который собрали в 2021 году.
За 16,5 миллиона рублей можно стать владельцем Land Rover Range Rover, который собрали в 2021 году.
Фото: авто.ру

BMW X6

За 15,5 миллиона рублей в Ростове пытаются продать BMW X6 M Competition. Автомобилю на данный момент три года, он проехал 29 тысяч километров.

«Привезли из Европы, немецкая сборка и максимальная комплектация. Весь кузов и панели интерьера в защитной пленке», — написал владелец.

Он добавил, что кожа в салоне и кузов автомобиля обработаны керамическим покрытием.

За 15,5 миллиона рублей в Ростове пытаются продать BMW X6 M Competition.За 15,5 миллиона рублей в Ростове пытаются продать BMW X6 M Competition.
За 15,5 миллиона рублей в Ростове пытаются продать BMW X6 M Competition.За 15,5 миллиона рублей в Ростове пытаются продать BMW X6 M Competition.
За 15,5 миллиона рублей в Ростове пытаются продать BMW X6 M Competition.
Фото: авто.ру

Как проверить автомобиль перед покупкой

Прежде чем прийти на личный осмотр автомобиля, рекомендуется обязательно проверить его по различным базам. Возможно, после этого уже не придется ехать, чтобы посмотреть на машину.

Для проверки по базам нужно знать VIN-код — это уникальный идентификационный номер машины. Иногда продавцы указывают его в объявлении, иногда скрывают. Если объявление нравится, но VIN-кода нет, стоит попросить продавца прислать его.

На осмотр автомобиля полезно взять с собой толщиномер — прибор, с помощью которого можно измерить толщину лакокрасочного слоя на кузове. Слишком большая толщина слоя может свидетельствовать о прошлых авариях.

Осмотр машины следует проводить в чистом, хорошо освещенном помещении или на открытом воздухе. Так есть больше шансов заметить дефекты лакокрасочного покрытия, следы ДТП и кузовной ремонт.

Стоит быть осторожны с осмотром на подземной парковке с тусклым искусственным освещением — легко можно упустить какие-либо дефекты. Если автомобиль припаркован слишком близко к другим машинам или к стене, нужно попросить продавца его переместить на свободное место.

Если автомобиль припаркован слишком близко к другим машинам или к стене, нужно попросить продавца его переместить на свободное место.Если автомобиль припаркован слишком близко к другим машинам или к стене, нужно попросить продавца его переместить на свободное место.
Если автомобиль припаркован слишком близко к другим машинам или к стене, нужно попросить продавца его переместить на свободное место.
Фото: 1MI

Состояние кузова является одним из самых важных аспектов при выборе транспорта. От него зависит безопасность людей. При восстановлении после серьезной аварии, кузов может обладать непредсказуемыми характеристиками. Однако, небольшие повреждения, в которых пострадали только наружные элементы, не так критичны.

Расстояния между зазорами на кузовных панелях должны быть равномерными и одинаковыми на всей длине соединения. Если зазоры между аналогичными деталями с обеих сторон автомобиля различаются, это свидетельствует о возможной аварии в прошлом.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Автомобили
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