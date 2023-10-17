Стали известны самые редкие профессии в Ростовской области

В Ростовской области самыми редкими профессиями являются скаут-менеджер в модельной индустрии и начинающий творец света и тени. Зарплата скаут-менеджера в регионе, как пишет РБК, составляет 65 тысяч рублей в месяц. Он занимается поиском моделей по арт-заданию и выстраивает коммуникацию между моделью и агентством.