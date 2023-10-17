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Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Стали известны самые редкие профессии в Ростовской области

Стали известны самые редкие профессии в Ростовской области

17 октября 2023, 09:13
Фото: Pxhere
Стали известны самые редкие профессии в Ростовской области

В Ростове самыми редкими профессиями стали скаут-менеджер и творец света

Самыми редкими профессиями в Ростовской области стали скаут-менеджер и творец света и тени, сообщает «Авито. Работа».

В Ростовской области самыми редкими профессиями являются скаут-менеджер в модельной индустрии и начинающий творец света и тени. Зарплата скаут-менеджера в регионе, как пишет РБК, составляет 65 тысяч рублей в месяц. Он занимается поиском моделей по арт-заданию и выстраивает коммуникацию между моделью и агентством.

Творец света и тени зарабатывает в Ростовской области меньше — от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей в месяц. Однако работодатель обещает карьерный рост до «владыки города».

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В соседних Краснодарском и Ставропольском краях наиболее редкими профессиями являются аналитик трендов в социальных сетях, а также вязальщица париков.

Ранее сообщалось, что переводчики и экологи в Ростове чаще всего говорят о смене профессии.

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