Стали известны самые редкие профессии в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В Ростовской области самыми редкими профессиями являются скаут-менеджер в модельной индустрии и начинающий творец света и тени. Зарплата скаут-менеджера в регионе, как пишет РБК, составляет 65 тысяч рублей в месяц. Он занимается поиском моделей по арт-заданию и выстраивает коммуникацию между моделью и агентством.
Творец света и тени зарабатывает в Ростовской области меньше — от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей в месяц. Однако работодатель обещает карьерный рост до «владыки города».
В соседних Краснодарском и Ставропольском краях наиболее редкими профессиями являются аналитик трендов в социальных сетях, а также вязальщица париков.
Ранее сообщалось, что переводчики и экологи в Ростове чаще всего говорят о смене профессии.