Стало известно, где пройдет линия скоростного трамвая в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Планировку территории СЖМ, где пройдет трамвайная линия, необходимо подготовить в течение года. Кроме того, будет создана необходимая для реализации проекта инфраструктура.
«Всего распланируют чуть более 32 гектаров. Линия должна пройти от переулка Современного (микрорайон Темерник) по улицам Орбитальной и Беляева до Космонавтов», — пишет «Российская газета».
Отмечается, что планируется строительство ответвлений от основного маршрута в микрорайон Верхний Темерник.
Ранее стало известно, что вдоль будущей трамвайной линии в Ростове на Еременко начали вырубать деревья. Материал на эту тему читайте по ссылке.