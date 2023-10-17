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Published Сегодня, 07:24

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Updated Сегодня, 07:26

Стало известно, где пройдет линия скоростного трамвая в Ростове-на-Дону

Стало известно, где пройдет линия скоростного трамвая в Ростове-на-Дону

17 октября 2023, 07:24
Фото: 1MI
Стало известно, где пройдет линия скоростного трамвая в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону новая линия скоростного трамвая пройдет через Темерник и СЖМ, сообщают СМИ.

Планировку территории СЖМ, где пройдет трамвайная линия, необходимо подготовить в течение года. Кроме того, будет создана необходимая для реализации проекта инфраструктура.

«Всего распланируют чуть более 32 гектаров. Линия должна пройти от переулка Современного (микрорайон Темерник) по улицам Орбитальной и Беляева до Космонавтов», — пишет «Российская газета».

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Отмечается, что планируется строительство ответвлений от основного маршрута в микрорайон Верхний Темерник.

Ранее стало известно, что вдоль будущей трамвайной линии в Ростове на Еременко начали вырубать деревья. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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