Стало известно, какие города в Ростовской области получат в новые автобусы

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Власти Ростовской области решили закупить 158 новых автобусов. Деньги на это они получили от федерального казначейства. Потратить на покупку общественного транспорта планируется почти 1,5 миллиарда рублей.
Известно, что автобусы будут разных классов вместимости на газовом и дизельном топливе. Их получат Ростов-на-Дону, Новочеркасск, а также 15 районов. Как между ними распределят автобусы, власти не уточнили.
Сами закупки планируется провести до конца текущего года.
Однако вызывает вопросы, хватил ли региону водителей для обслуживания новых автобусов. Проблема острого дефицита водительских кадров в Ростовской области до сих пор не решена.