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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Больше миллиарда потратят власти Ростовской области на 158 новых автобусов

Стало известно, какие города в Ростовской области получат в новые автобусы

17 октября 2023, 11:25
Фото: Donland.ru
Больше миллиарда потратят власти Ростовской области на 158 новых автобусов

На закупку 158 автобусов в Ростовской области потратят полтора миллиарда рублей

В Ростовской области до конца года появится 158 новых автобусов, сообщили в правительстве региона.

Власти Ростовской области решили закупить 158 новых автобусов. Деньги на это они получили от федерального казначейства. Потратить на покупку общественного транспорта планируется почти 1,5 миллиарда рублей.

Известно, что автобусы будут разных классов вместимости на газовом и дизельном топливе. Их получат Ростов-на-Дону, Новочеркасск, а также 15 районов. Как между ними распределят автобусы, власти не уточнили.

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Сами закупки планируется провести до конца текущего года.

Однако вызывает вопросы, хватил ли региону водителей для обслуживания новых автобусов. Проблема острого дефицита водительских кадров в Ростовской области до сих пор не решена.

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