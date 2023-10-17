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Стало известно, когда потеплеет в Ростове-на-Дону

Стало известно, когда потеплеет в Ростове-на-Дону

17 октября 2023, 05:17
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону с 20 октября ожидается потепление до 17 градусов, сообщили синоптики.

Со вторника по четверг, с 17 по 19 октября, прогнозируют облачную погоду. Средняя температура в дневное время составит 12 градусов.

В ночное время может похолодать до одного градуса, осадков в этот период не будет. С пятницы, 20 числа, начнется потепление, температура поднимется до 17 градусов.

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На выходных средняя температура составит 16 градусов, а ветер усилится до шести метров в секунду. Вместе с этим сохранится облачная погода.

Ранее Ростовская область столкнулась с затишьем перед атакой магнитных бурь. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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