Стало известно, когда потеплеет в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Со вторника по четверг, с 17 по 19 октября, прогнозируют облачную погоду. Средняя температура в дневное время составит 12 градусов.
В ночное время может похолодать до одного градуса, осадков в этот период не будет. С пятницы, 20 числа, начнется потепление, температура поднимется до 17 градусов.
На выходных средняя температура составит 16 градусов, а ветер усилится до шести метров в секунду. Вместе с этим сохранится облачная погода.
Ранее Ростовская область столкнулась с затишьем перед атакой магнитных бурь. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.