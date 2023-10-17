Стало известно, куда отправили срочников из Ростовской области

Первых солдат срочной службы из осеннего призыва отправили в войска из Ростовской области. Речь идет о 30 новобранцах. Они будут служить в сухопутных войсках на территории региона. Солдаты перед отправкой в части проходят медицинский осмотр и получают обмундирование. Также им дали банковскую карту и сим-карту для звонков родственникам.