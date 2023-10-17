Стало известно, куда отправили срочников из Ростовской области

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Первых солдат срочной службы из осеннего призыва отправили в войска из Ростовской области. Речь идет о 30 новобранцах. Они будут служить в сухопутных войсках на территории региона. Солдаты перед отправкой в части проходят медицинский осмотр и получают обмундирование. Также им дали банковскую карту и сим-карту для звонков родственникам.
Военком Ростовской области Игорь Егоров напомнил, что осенний призыв, начавшийся 1 октября, будет длиться до конца года. Он также заверил, что новобранцев не будут отправлять в зону СВО, а также на Донбасс, в Херсонскую и Запорожскую область.
Ранее стало известно, будет ли новая волна мобилизации в Ростовской области.