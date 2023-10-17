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Стало известно, куда отправили срочников из Ростовской области

Стало известно, куда отправили срочников из Ростовской области

17 октября 2023, 12:17
Фото: 1MI
Стало известно, куда отправили срочников из Ростовской области
Первых срочников из Ростовской области отправили на службу, сообщил в эфире «Дон ТР» военком региона Игорь Егоров.
Сюжет
Армия РФ

Первых солдат срочной службы из осеннего призыва отправили в войска из Ростовской области. Речь идет о 30 новобранцах. Они будут служить в сухопутных войсках на территории региона. Солдаты перед отправкой в части проходят медицинский осмотр и получают обмундирование. Также им дали банковскую карту и сим-карту для звонков родственникам.

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Военком Ростовской области Игорь Егоров напомнил, что осенний призыв, начавшийся 1 октября, будет длиться до конца года. Он также заверил, что новобранцев не будут отправлять в зону СВО, а также на Донбасс, в Херсонскую и Запорожскую область.

Ранее стало известно, будет ли новая волна мобилизации в Ростовской области.

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#Общество#Россия#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Армия РФ#Армия#Осенний призыв
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