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Published Сегодня, 18:03

Modified Сегодня, 18:05

Updated Сегодня, 18:05

Строительство магазина на площади Ленина в Ростове закончат к концу 2024 года

Строительство магазина на площади Ленина в Ростове закончат к концу 2024 года

17 октября 2023, 18:03
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Строительство магазина на площади Ленина в Ростове закончат к концу 2024 года

К концу 2024 года на площади Ленина построят двухэтажный торговый центр

В Ростове на площади Ленина до 2025 года собираются построить двухэтажный магазин, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «Город N» со ссылкой на представителя заказчика объявил, что на месте старого фонтана на площади Ленина в Ростове подходят к концу подготовительные работы для строительства магазина. Завершение строительства торгового объекта запланировано на ноябрь–декабрь 2024 года, после чего на площади появится магазин площадью 4,5 тысячи квадратных метров.

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По данным издания, заказчиком работ выступает владелица участка земли Зухра Бугрова, которая планирует построить на этом месте двухэтажный торговый центр.

При этом несколько лет назад ростовчане яростно протестовали против строительства еще одного торгового объекта на площади Ленина, ведь в непосредственной близости и так находятся два крупных ТЦ, а плотность застройки в этом районе, по мнению жителей, выше комфортных показателей.

Напомним, совсем недавно памятник Ленину на площади взяли под охрану, а строительство рядом с ним запретили.

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