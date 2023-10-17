Строительство магазина на площади Ленина в Ростове закончат к концу 2024 года

При этом несколько лет назад ростовчане яростно протестовали против строительства еще одного торгового объекта на площади Ленина, ведь в непосредственной близости и так находятся два крупных ТЦ, а плотность застройки в этом районе, по мнению жителей, выше комфортных показателей.