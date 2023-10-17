Строительство магазина на площади Ленина в Ростове закончат к концу 2024 года

Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
Портал «Город N» со ссылкой на представителя заказчика объявил, что на месте старого фонтана на площади Ленина в Ростове подходят к концу подготовительные работы для строительства магазина. Завершение строительства торгового объекта запланировано на ноябрь–декабрь 2024 года, после чего на площади появится магазин площадью 4,5 тысячи квадратных метров.
По данным издания, заказчиком работ выступает владелица участка земли Зухра Бугрова, которая планирует построить на этом месте двухэтажный торговый центр.
При этом несколько лет назад ростовчане яростно протестовали против строительства еще одного торгового объекта на площади Ленина, ведь в непосредственной близости и так находятся два крупных ТЦ, а плотность застройки в этом районе, по мнению жителей, выше комфортных показателей.
Напомним, совсем недавно памятник Ленину на площади взяли под охрану, а строительство рядом с ним запретили.