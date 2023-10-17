Топ-5 дешевых направлений для путешествий на поезде из Ростова

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
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Updated Сегодня, 09:25
В Ростове-на-Дону уже больше года закрыт аэропорт Платов и о дате возобновления его работы информации нет. Поэтому при планировании путешествий приходится выбирать наземный транспорт, в том числе поезда. Сколько стоят поездки по стране, в материале RostovGazeta.
Стоимость за билет начинается в среднем от 1,6 тысячи рублей в плацкарте и достигает 2,5 тысячи — в купе. В пути придется провести от 7 до 11 часов в зависимости от типа поезда.
Среди местных жителей и туристов очень популярен Курортный парк в Кисловодске. Его площадь составляет около 966 гектаров. Здесь можно увидеть как местные, так и экзотические растения.
Нарзанная галерея — старинное здание в городе, которое построили еще в XIX веке. Здесь каждый день можно бесплатно попробовать три вида нарзана — обычный, доломитный (теплый и холодный) и сульфатный (теплый и холодный). Они отличаются вкусом и содержанием минералов.
Курортный бульвар — это главное место для прогулок и посещения в Кисловодске. Бульвар находится в центре города и имеет протяженность около 800 метров. Здесь расположены достопримечательности, кафе и магазины с сувенирами. Также улицу украшают разнообразные цветочные клумбы.
Стоимость за билет из Ростова в Краснодар начинается от 724 рублей за сидячие места и достигают 26 тысяч рублей за люкс. В пути придется провести около трех часов.
Парк Галицкого, занимающий площадь 22,7 гектара, поражает своим разнообразием — здесь есть целых 30 зон для прогулок и отдыха. Особую красоту придают оригинальные террасы и извилистые аллеи, а также водопады и бассейны, роллердром, скалодром и футуристические арт-объекты.
Также стоит посетить домашнюю арену футбольного клуба «Краснодар», которая может вместить до 40 тысяч зрителей и удивляет своим внешним видом, стилизованным под античный Колизей.
Ботанический сад в Краснодаре представляет собой уютную частицу дикой природы, расположенную прямо в центре города. На его просторах, занимающих 46 гектаров, можно увидеть образцы растений из разных регионов России.
Добраться на поезде из Ростова-на-Дону до Сочи можно за различное время — от 7 до 14 часов в зависимости от типа поезда. Купить билет можно по цене от 1,4 тысячи рублей. Самый дорогой стоит 9 тысяч рублей.
Путешествие в Сочи дает возможность увидеть разнообразные южные и экзотические растения в известном дендрарии. Кроме того, можно посетить храмы, архитектурные памятники, включая Морской вокзал, который является одним из символов города.
Необычные городские скульптуры, такие как «Конь в пальто» и «Золотое руно», также заслуживают внимания.
Культурная жизнь на курорте очень насыщена. В местных театрах всегда представлены интересные постановки, а музеи часто организуют новые выставки.
Во время отпуска можно съездить и в Санкт-Петербург, но стоить это будет дороже. Самый дешевый билет обойдется в 3,7 тысячи рублей. Ценник достигает 20 тысяч рублей за места в СВ.
Основная туристическая магистраль Санкт-Петербурга — Невский проспект, который идет от Адмиралтейства до Александро-Невской лавры. Это удобный маршрут протяженностью 4,5 километра, на котором можно увидеть множество архитектурных памятников, музеев и театров, а также несколько мостов.
При составлении экскурсионных маршрутов по городу особое внимание уделяется храмам. Одной из особенных достопримечательностей Санкт-Петербурга являются разводные мосты.
Городские музеи хранят и с гордостью представляют экспонаты, связанные с историей царской России, рассказывают о славе Петербурга как военно-морского города и достижениях советской эпохи.
В этом случае стоимость начинается от 1,6 тысячи рублей за 10 часов пути. Если есть желание проехаться с дополнительным комфортом, то можно купить билет за 46 тысяч рублей за люкс.
Не стоит упускать возможность посетить Музей Крамского — главный культурный центр в Воронеже, где хранятся очень ценные экспонаты. Там можно увидеть настоящие сокровища.
Кроме того, в городе есть несколько памятников и мемориальных комплексов, которые посвящены Великой Отечественной войне.
Если вы интересует археология, то в 50 километрах от Воронежа есть интересное место для посещения — зона археологических раскопок «Костенки».
Всего выгодно планировать путешествие заранее. Чем раньше приобрести билеты, тем они дешевле.
Также стоит следить за акциями и скидками, можно подписаться на новости компаний, чтобы не упустить выгодные предложения. Иногда билеты по акции на места в купейном вагоне стоят дешевле, чем в плацкарте.
Стоимость железнодорожных билетов зависит от сезона. В осенний период можно купить самые дешевые билеты, а летом они стоят дороже.
Если не так важен комфорт в пути, то лучше выбирать верхние полки.
Можно покупать невозвратные билеты, если есть уверенность, что поездка точно состоится. Таким образом, можно сэкономить, так как такие билеты имеют сниженную цену.
Ранее стало известно, что прямая электричка начнет курсировать от Таганрога до Батайска с 16 октября.