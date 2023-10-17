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Тренер по кикбоксингу избил сына в Ростовской области из-за неотвеченного звонка

Тренер по кикбоксингу избил сына в Ростовской области из-за неотвеченного звонка

17 октября 2023, 08:10
Фото: 1MI
Тренер по кикбоксингу избил сына в Ростовской области из-за неотвеченного звонка
В Ростовской области тренер по кикбоксингу избил 13-летнего сына, который не ответил на звонок, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Don_Mash.

Издание сообщило, что тренер развелся с женой, а суд установил раздельную опеку над ребенком. Отцу разрешили видеться с сыном три раза в неделю.

«В один из дней парень не поднял трубку, когда ему позвонил пьяный отец. Тогда последний приехал к дому бывшей супруги, подкараулил ребенка и избил его», — уточнило издание.

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Отмечается, что мать пострадавшего вызвала полицию, а нападавший убежал. Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее жителя Ростовской области посадили на 12 лет за избиение битой троих человек.

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