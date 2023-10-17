Тренер по кикбоксингу избил сына в Ростовской области из-за неотвеченного звонка

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Издание сообщило, что тренер развелся с женой, а суд установил раздельную опеку над ребенком. Отцу разрешили видеться с сыном три раза в неделю.
«В один из дней парень не поднял трубку, когда ему позвонил пьяный отец. Тогда последний приехал к дому бывшей супруги, подкараулил ребенка и избил его», — уточнило издание.
Отмечается, что мать пострадавшего вызвала полицию, а нападавший убежал. Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее жителя Ростовской области посадили на 12 лет за избиение битой троих человек.