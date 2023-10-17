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Published Сегодня, 09:47

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Updated Сегодня, 09:49

Это нормально: эксперт рассказал, почему Ростов и Краснодар противостоят друг другу

Туризм и АПК: эксперт рассказал, в чем Ростов проигрывает Краснодару

17 октября 2023, 09:47
Фото: 1MI
Это нормально: эксперт рассказал, почему Ростов и Краснодар противостоят друг другу

Эксперт Сиразетдинов рассказал о противостоянии Ростова и Краснодара

Общественный деятель Никита Сиразетдинов рассказал, для чего жители ЮФО часто сравнивают Краснодар и Ростов.

Два крупных города на Юге России, Краснодар и Ростов-на-Дону, уже долгое время находятся в негласном противостоянии. Их часто сравнивают друг с другом с целью выявления лидера.

Эксперт рассказал изданию Kubanpress, что Краснодар и Ростов-на-Дону являются административными центрами, что также подогревает соперничество, так как они играют важную роль в экономике и политике своих регионов.

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По его словам, конкуренция не является плохим процессом, ведь она стимулирует к развитию. Оба субъекта выделяются своими сильными сторонами: Кубань — туризмом, Ростовская область — промышленностью.

«Обоим регионам есть, в чем соревноваться. Конкуренция больше ощущается на уровне власти, ведь ежегодно составляются рейтинги регионов по разным направлениям. У Краснодарского края большое преимущество это туризм, АПК, морской транспорт, нефтяная отрасль. У Ростова лучше развита промышленность и в нем находятся многие ведомства ЮФО», — уточнил собеседник.

Ранее Ростовская область заняла 35-е место в России по уровню доходов населения.

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