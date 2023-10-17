Туризм и АПК: эксперт рассказал, в чем Ростов проигрывает Краснодару

«Обоим регионам есть, в чем соревноваться. Конкуренция больше ощущается на уровне власти, ведь ежегодно составляются рейтинги регионов по разным направлениям. У Краснодарского края большое преимущество это туризм, АПК, морской транспорт, нефтяная отрасль. У Ростова лучше развита промышленность и в нем находятся многие ведомства ЮФО», — уточнил собеседник.