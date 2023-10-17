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Published Сегодня, 10:24

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Updated Сегодня, 10:29

«Ударила ножом в шею»: ростовчанку будут судить за жестокое убийство супруга

«Ударила ножом»: ростовчанку будут судить за жестокое убийство супруга

17 октября 2023, 10:24
Фото: 1MI
«Ударила ножом в шею»: ростовчанку будут судить за жестокое убийство супруга

Ростовчанку будут судить за жестокое убийство супруга

В Ростове-на-Дону будут судить 37-летнюю местную жительницу, которая поссорилась с мужем и убила его, сообщили в региональном УСКР.

Убийство произошло в июле на улице Таганрогской, когда местная жительница поссорилась с 43-летним мужем. Что стало причиной конфликта, не раскрывается, но мирно его разрешить не получилось.

Обвиняемая схватила нож и ударила в шею супруга, после чего он скончался от полученного ранения. По данному факту возбудили уголовное дело, а нападавшая во всем созналась.

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«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», — прокомментировали в Следкоме. Максимальное наказание составляет 15 лет колонии.

Ранее в Шахтах пьяный мужчина забил знакомого кирпичом во время застолья.

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