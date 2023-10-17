«Ударила ножом»: ростовчанку будут судить за жестокое убийство супруга

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Убийство произошло в июле на улице Таганрогской, когда местная жительница поссорилась с 43-летним мужем. Что стало причиной конфликта, не раскрывается, но мирно его разрешить не получилось.
Обвиняемая схватила нож и ударила в шею супруга, после чего он скончался от полученного ранения. По данному факту возбудили уголовное дело, а нападавшая во всем созналась.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», — прокомментировали в Следкоме. Максимальное наказание составляет 15 лет колонии.
Ранее в Шахтах пьяный мужчина забил знакомого кирпичом во время застолья.