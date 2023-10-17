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Published Сегодня, 17:11

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Updated Сегодня, 17:13

В Ростове школьница оторвала себе палец во время перемены

В Ростове школьница оторвала себе палец во время перемены

17 октября 2023, 17:11
Фото: Midjourney
В Ростове школьница оторвала себе палец во время перемены

В Ростове хирурги спасли палец 13-летней девочки

В Ростове хирурги спасли школьнице палец, который она потеряла во время перемены, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Ростовской области.

Во вторник, 17 октября, в детскую травматологию городской клинической больницы №20 в Ростове поступила 13-летняя девочка, которая получила серьезную травму на перемене.

По предварительной информации, во время школьной перемены девочка зацепилась за дверную ручку кольцом, в результате этого произошла травматическая ампутация пальца в районе средней фаланги.

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Операция заняла пять часов, за время реплантации пальца хирурги наложили анастомозы вен, выполнили пластику артерий, сшили нервные стволы и провели металлоостеосинтез фаланги. Благодаря этому после полного заживления пальца его функции будут полностью восстановлены.

«С начала этого года в учреждении уже проведено 17 успешных реплантаций у детей и взрослых», — сказано в сообщении.

Ранее в Волгодонске погиб 13-летний подросток, который упал с шестого этажа недостроя.

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