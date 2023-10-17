В Ростове школьница оторвала себе палец во время перемены

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Во вторник, 17 октября, в детскую травматологию городской клинической больницы №20 в Ростове поступила 13-летняя девочка, которая получила серьезную травму на перемене.
По предварительной информации, во время школьной перемены девочка зацепилась за дверную ручку кольцом, в результате этого произошла травматическая ампутация пальца в районе средней фаланги.
Операция заняла пять часов, за время реплантации пальца хирурги наложили анастомозы вен, выполнили пластику артерий, сшили нервные стволы и провели металлоостеосинтез фаланги. Благодаря этому после полного заживления пальца его функции будут полностью восстановлены.
«С начала этого года в учреждении уже проведено 17 успешных реплантаций у детей и взрослых», — сказано в сообщении.
Ранее в Волгодонске погиб 13-летний подросток, который упал с шестого этажа недостроя.