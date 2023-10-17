В Ростовской области на восстановление лесов потратили около 116,5 млн рублей

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Во вторник, 17 октября, в ведомстве напомнили, что в Ростовской области продолжают идти работы по сохранению лесов в рамках нацпроекта «Экология».
Чтобы увеличить площадь лесовосстановления в Ростовской области направили 116,48 миллиона рублей. Эти деньги позволили завершить запланированные работы по высадке деревьев на площади 1900 гектаров.
До конца года в Ростовской области проведут работы по подготовке других лесных участков под создание лесных культур, а также обработают почву под культуры 2024 года и заготовят семена лесных растений.
Напомним, ранее дончанам запретили посещать леса из-за угрозы пожаров.