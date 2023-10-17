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Published Сегодня, 15:45

Modified Сегодня, 15:47

Updated Сегодня, 15:47

В Ростовской области с начала года высадили 1900 гектаров леса

В Ростовской области на восстановление лесов потратили около 116,5 млн рублей

17 октября 2023, 15:45
Фото: Midjourney
В Ростовской области с начала года высадили 1900 гектаров леса

В Ростовской области с начала года высадили 1900 гектаров леса

В Ростовской области с начала 2023 года высадили 1,9 тысячи гектара деревьев, об этом сообщили в пресс-службе Минприроды региона.

Во вторник, 17 октября, в ведомстве напомнили, что в Ростовской области продолжают идти работы по сохранению лесов в рамках нацпроекта «Экология».

Чтобы увеличить площадь лесовосстановления в Ростовской области направили 116,48 миллиона рублей. Эти деньги позволили завершить запланированные работы по высадке деревьев на площади 1900 гектаров.

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До конца года в Ростовской области проведут работы по подготовке других лесных участков под создание лесных культур, а также обработают почву под культуры 2024 года и заготовят семена лесных растений.

Напомним, ранее дончанам запретили посещать леса из-за угрозы пожаров.

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