rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:51

Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

В Ростовской области заболеваемость коронавирусом подскочила в три раза за месяц

В Ростовской области заболеваемость коронавирусом подскочила в три раза за месяц

17 октября 2023, 12:51
Фото: 1MI
В Ростовской области заболеваемость коронавирусом подскочила в три раза за месяц

Коронавирусом заболели в 2,6 раза больше дончан, чем в сентябре

За прошедший месяц количество больных коронавирусом в Ростовской области увеличилось в 2,6 раза, информацией об этом поделился портал «Стопкоронавирус.рф».

Напомним, в начале сентября зарегистрировали всего 41 случай заболевания коронавирусом, однако уже спустя неделю, с 11 по 17 сентября, выявили еще 82 заболевших.

В Ростовской области жители остались без вакцин от ковида и редких грибов
Узнать подробнее

Спустя месяц количество заболевших продолжает стремительно расти. Так портал «Стопкоронавирус.рф» поделился информацией о том, что с 9 по 15 октября на Дону ковидом заболели 219 человек, неделей раньше выявили еще 214 зараженных коронавирусом. Это в 2,67 раза больше, чем за аналогичный период прошлого месяца. При этом 19 дончанам потребовалась госпитализация из-за тяжелого течения болезни.

Напомним, ранее специалисты рассказали, какие болезни преследуют жителей Ростовской области этой осенью.

Читайте также:
Минздрав в Ростовской области не смог найти поставщика вакцины от коронавирусаЧисло госпитализаций из-за коронавируса выросло в 4 раза в Ростовской областиВ Ростовской области сорвался тендер по закупке вакцины от коронавируса
#Коронавирус#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#18+#Заболеваемость#Происшествия
Подпишитесь
«Перелом уже виден»: ростовский депутат Виктор Водолацкий рассказал о ходе СВО
Сегодня, 13:57
Силовики ворвались домой и на работу к замглавы райадминистрации Ростовской области
Сегодня, 13:55
«Отвергают сверстники»: психолог пояснила, зачем ростовским детям «смертельные селфи»
Сегодня, 13:38
Владелец «Раки и гады» в Ростове заявил, что ресторан не закроется из-за пожара
Сегодня, 13:26
«Можно и Париж помойкой назвать»: художника обидела критика Жигунова в адрес Ростова
Сегодня, 12:54