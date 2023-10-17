В Ростовской области заболеваемость коронавирусом подскочила в три раза за месяц

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Напомним, в начале сентября зарегистрировали всего 41 случай заболевания коронавирусом, однако уже спустя неделю, с 11 по 17 сентября, выявили еще 82 заболевших.
Спустя месяц количество заболевших продолжает стремительно расти. Так портал «Стопкоронавирус.рф» поделился информацией о том, что с 9 по 15 октября на Дону ковидом заболели 219 человек, неделей раньше выявили еще 214 зараженных коронавирусом. Это в 2,67 раза больше, чем за аналогичный период прошлого месяца. При этом 19 дончанам потребовалась госпитализация из-за тяжелого течения болезни.
Напомним, ранее специалисты рассказали, какие болезни преследуют жителей Ростовской области этой осенью.