В Ростовской области заболеваемость коронавирусом подскочила в три раза за месяц

Спустя месяц количество заболевших продолжает стремительно расти. Так портал «Стопкоронавирус.рф» поделился информацией о том, что с 9 по 15 октября на Дону ковидом заболели 219 человек, неделей раньше выявили еще 214 зараженных коронавирусом. Это в 2,67 раза больше, чем за аналогичный период прошлого месяца. При этом 19 дончанам потребовалась госпитализация из-за тяжелого течения болезни.