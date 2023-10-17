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В Смоленске «Квадра» подала тепло во все дома и соцобъекты в зоне своего обслуживания

В Смоленске «Квадра» подала тепло во все дома и соцобъекты в зоне своего обслуживания

17 октября 2023, 16:55
Фото: 1MI
Филиал АО «Квадра» — «Смоленская генерация» обеспечил теплом все дома и объекты социальной инфраструктуры в контуре обслуживания. Всего тепло поступило в 1312 многоквартирных жилых домов и 176 социальных объектов (от теплоисточников филиала).

Старту отопительного сезона предшествовала наладка гидравлического режима по всем стадиям технологического процесса. Об этом заявил управляющий директор филиала Андрей Кулаев, пишет smol.aif.ru.

«Помимо „Квадры“, в нем участвовали МУП „Смоленсктеплосеть“ и управляющие организации, которые регулировали подачу теплоносителя внутри теплопунктов, на квартальных теплосетях и во внутренних системах отопления домов. Сейчас совместно с коллегами продолжаем контролировать параметры подачи тепла на каждый объект, проводим комиссионные проверки качества поставки ресурса», — отметил Кулаев.

По его словам, персонал филиала постоянно мониторит сети на предмет наличия утечек. При этом пристальное внимание уделяется сетям, имеющим высокую степень износа. В случае необходимости, а также в целях недопущения масштабных отключений специалисты оперативно проводят ремонтные работы.

Филиал АО «Квадра» — «Смоленская генерация» вошел в число крупнейших поставщиков тепловой энергии для промышленных предприятий и жилищно-коммунального сектора города Смоленска. На рынке тепловой энергии областного центра его доля превышает 85%.

Суммарная установленная электрическая мощность филиала — 275 МВт, при этом тепловая — 911,2 Гкал/ч. Персонал организации — около 600 человек.

Для выработки и транспортировки тепловой энергии компания использует теплофикационное оборудование Смоленской ТЭЦ-2 и котельной на улице Кашена, а также 148,3 км магистральных тепловых сетей (в однотрубном исчислении) и три подкачивающие насосные станции.

Как отмечается, сегодня в зоне обслуживания Смоленского филиала АО «Квадра» около 120 000 лицевых счетов потребителей города Смоленска — абонентов энергокомпании, а также более 2500 договоров теплоснабжения с предприятиями и организациями.

#Общество
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