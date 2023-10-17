В Смоленске «Квадра» подала тепло во все дома и соцобъекты в зоне своего обслуживания

«Помимо „Квадры“, в нем участвовали МУП „Смоленсктеплосеть“ и управляющие организации, которые регулировали подачу теплоносителя внутри теплопунктов, на квартальных теплосетях и во внутренних системах отопления домов. Сейчас совместно с коллегами продолжаем контролировать параметры подачи тепла на каждый объект, проводим комиссионные проверки качества поставки ресурса», — отметил Кулаев.