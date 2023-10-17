В Смоленске «Квадра» подала тепло во все дома и соцобъекты в зоне своего обслуживания

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
Старту отопительного сезона предшествовала наладка гидравлического режима по всем стадиям технологического процесса. Об этом заявил управляющий директор филиала Андрей Кулаев, пишет smol.aif.ru.
«Помимо „Квадры“, в нем участвовали МУП „Смоленсктеплосеть“ и управляющие организации, которые регулировали подачу теплоносителя внутри теплопунктов, на квартальных теплосетях и во внутренних системах отопления домов. Сейчас совместно с коллегами продолжаем контролировать параметры подачи тепла на каждый объект, проводим комиссионные проверки качества поставки ресурса», — отметил Кулаев.
По его словам, персонал филиала постоянно мониторит сети на предмет наличия утечек. При этом пристальное внимание уделяется сетям, имеющим высокую степень износа. В случае необходимости, а также в целях недопущения масштабных отключений специалисты оперативно проводят ремонтные работы.
Филиал АО «Квадра» — «Смоленская генерация» вошел в число крупнейших поставщиков тепловой энергии для промышленных предприятий и жилищно-коммунального сектора города Смоленска. На рынке тепловой энергии областного центра его доля превышает 85%.
Суммарная установленная электрическая мощность филиала — 275 МВт, при этом тепловая — 911,2 Гкал/ч. Персонал организации — около 600 человек.
Для выработки и транспортировки тепловой энергии компания использует теплофикационное оборудование Смоленской ТЭЦ-2 и котельной на улице Кашена, а также 148,3 км магистральных тепловых сетей (в однотрубном исчислении) и три подкачивающие насосные станции.
Как отмечается, сегодня в зоне обслуживания Смоленского филиала АО «Квадра» около 120 000 лицевых счетов потребителей города Смоленска — абонентов энергокомпании, а также более 2500 договоров теплоснабжения с предприятиями и организациями.